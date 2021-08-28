Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил член Центрального комитета Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Возняк, комментируя выступление Александра Лукашенко на Республиканском педагогическом совете.





«Все время нахождения Лукашенко у власти из школы пытаются сделать армейскую казарму, где все должны ходить по струнке и жить по уставу. Но армия и образование - разные жанры социальной жизни, они живут по разным законам», - пояснил он.





При этом Возняк акцентировал внимание на нежелании белорусских властей вынести уроки из протестных акций, развернувшихся в Беларуси после президентских выборов 2020-го года.





«Август прошлого года показал, что идеологизация образования не заставила людей любить Родину так, как хочется начальникам. Странно, что власть этого не поняла. Она делает ошибочные выводы о причинах прошлогодних протестов», - констатировал он.





Во время выступления на Республиканском педагогическом совете Александр Лукашенко заявил о том, что школа не может быть вне политики, но политика там может быть только государственная. При этом он заявил о необходимости перезагрузки системы обучения детей в Беларуси.