«Пришло время признать, — сказал Эггерт, — что Александр Лукашенко и Владимир Путин — это две стороны одной медали, не существует какой-то Лукашенко и отдельный от него Путин. Иное восприятие Лукашенко, с одной стороны, удобно для западных политиков, с другой — представляет опасность для западного мира».





Эггерт привел в качестве примера миграционный кризис на границе Беларуси и Литвы, пишет Naviny.online, который «выглядит как гибридная война, санкционированная Путиным». Он выразил уверенность, что Лукашенко не допустил бы такого кризиса без санкции Путина, который, по мнению эксперта, планирует использовать ситуацию для торга с Западом.





Эггерт высказал мнение, что Путин продолжит давить на Беларусь, для него этот процесс в числе прочего является частью давления на Украину.





Эксперт обратил внимание на то, что военное присутствие России в Беларуси уже огромно в связи с периодически проходящими совместными военными учениями.





«Путину надо, чтобы военное присутствие в Беларуси увеличивалось, а в новую Конституцию вписали введение российского рубля как единой валюты, — утверждает Эггерт. — В Беларуси устанавливается диктатура, стране грозит поглощение путинским режимом. У Лукашенко не получится делать шаг в сторону Кремля, а полшага — в сторону ЕС».





Аналитик Артем Шрайбман в свою очередь оценил происходящее в Беларуси как уничтожение ростков альтернативы «не потому, что они представляют угрозу, а потому, что существуют».





«Происходит зачистка. Лукашенко потерял стимул остановки репрессий — надежду на восстановление с Западом, дружбу, флирт, снятие санкций», — отметил он.





VIII Львовский медиафорум проходит 26—28 августа под девизом: «Настоящая журналистика имеет значение». В нем принимают участие около 700 журналистов и более 100 спикеров из Украины, Беларуси, США, Нидерландов, Литвы, Польши, Италии и других стран. Одна из тем форума — «Беларусь как фактор региональной турбулентности».



