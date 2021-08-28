Несколько недель назад во время «Большого разговора» Александр Лукашенко выразил надежду, пишет UDF, что Минск и Москва на заседании Высшего госсовета Союзного государства в конце 2021 года обязательно примут все отраслевые дорожные карты по развитию экономической интеграции.





«Там мы должны принять очень серьезные решения. Ну, думаю… мы эти 28 карт, или союзных программ, примем. Это будет колоссальный шаг вперед», — сказал Лукашенко.





Руководитель Беларуси сообщил, что в настоящее время остаётся несогласованной только одна карта по интеграции, которая касается цен на природный газ. Достигнуть согласия по ней Лукашенко предложил путем выравнивания цен.





Ранее белорусской посол в России Владимир Семашко пояснил, почему вместо ранее заявленных 30 дорожных карт речь теперь идет о 28: три карты – по унификации налогового законодательства и две карты по таможенному регулированию – слились в одну.





UDF поинтересовался у экспертов: насколько вероятным выглядит озвученный Лукашенко сценарий?

«Беларусь и Россия подписывают тысячи документов, но ни один из них в полной мере не заработал»

Экономист Ярослав Романчук в комментарии UDF отметил, что не верит, что дорожные карты будут реализованы на практике, даже если будут подписаны.









«Беларусь и Россия подписывают тысячи документов, они даже декларировали создание единого государства, но ни один из этих документов в полной мере не заработал. А поскольку в Беларуси и России остаются те же руководители и те же подходы, то оснований считать, что на этот раз будет как-то иначе, у меня нет. Что-то подпишут, но сделают так, что каждая из сторон получит возможность не выполнять то, что ей не нравится. А система принуждения не будет работать», – сказал Романчук.





Он также обратил внимание на особенность союза Беларуси и России.





«Если тебя не устраивает какой-то договор, ты имеешь право выйти из него, как это сделала Великобритания, выйдя из Европейского союза. Но Беларусь не может выйти из Союзного государства: это будет интерпретироваться Москвой как предательство. Поэтому руководители двух стран обречены терпеть друг друга. А это тот режим, который очень выгоден схематозникам, монополистам», – считает Романчук.





Насколько оправданными выглядят надежды Лукашенко на подписание последней дорожной карты по выравниванию цен на природный газ?





«Это вотчина «Газпрома», Миллера и Путина лично. До этого времени России стояла на своем. А сегодня, когда переговорные позиции Лукашенко ослаблены, невозможно ожидать, что Кремль вдруг сделает Беларуси подарок без того, чтобы получить контроль над ее финансами, налогами, таможней», – полагает Романчук.





Он назвал еще один маловероятный сценарий, при котором цены на газ могут выравнять.





«Последняя карта может быть подписана и может начать работать, если Лукашенко признает Крым российским, а Южною Осетию и Абхазию – независимыми. Но это будет внешнеполитическим зубодробительным поражением, на которое, как я понимаю, Лукашенко пойти не готов», – сказал Романчук.

«Под красивым словом «унификация» скрывается де-факто переход Беларуси на российскую экономическую политику»

Фото: Onliner.by





Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии UDF отметил, что противоречий между властями двух стран слишком много.





«Разговоры о том, что дорожные карты вот-вот подпишут длятся с 2019 года. Если судить по риторике, то идет постоянный прогресс, постоянное сближение позиций: то осталось три карты подписать, то всего одну. Но на деле противоречий очень много и они не дают переговорам закончится конкретным результатом», – сказал Иосуб.





Он привел пример по унификации налоговой политики.





«Ее очень непросто обеспечить с учетом того, что экономики Беларуси и России весьма разные. Разная их структура, разная доля государственного и частного сектора, разные источники пополнения бюджета. Россия – экспортер полезных ископаемых, Беларусь – их импортер. То есть экономические модели разные и порой противоположные.





Осуществить в такой ситуации унификацию налоговой системы – исключительно сложно. А сделать ее на пользу двум странам, чтобы она никому не шла во вред – практически невозможно», – считает Иосуб.





По этим причинам он считает подписание пакета дорожных карт не слишком вероятным.





«Исходя из экономической логики, я не ждал бы скорой унификации налоговой и таможенной политики. Но здесь может возобладать не экономическая, а политическая логика. А какими могут быть политические договоренности, гадать не берусь», – отметил Иосуб.





Лукашенко заявил, что подписание дорожных карт не приведет к ущемлению суверенитета Беларуси. Согласен ли с этим мнением аналитик?





«Безусловно, эти дорожные карты, если они будут подписаны, повлияют на суверенитет. Мне кажется очевидным, что Россия пересматривать свою экономическую политику не собирается. Под красивым словом «унификация» скрывается де-факто переход Беларуси на российскую экономическую политику. Понятно, что она выстраивалась так, чтобы приносить выгоду бюджету России, а не Беларуси. По сути, переход на российские правила будет означать ущемление белорусских интересов и отказ от экономического суверенитета», – полагает Иосуб.