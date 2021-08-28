Точное количество белорусов, вынужденных за последний год уехать из страны по политическим мотивам, установить очень сложно. С одной стороны, представители МВД заявили, что граждане массово из страны не уезжали, с другой — 110 тысяч виз за год выдали белорусам только Польша и Литва, и десятки компаний сообщили о релокации своих офисов и сотрудников...





Аналитик Украинского центра будущего Игорь Тышкевич считает, пишет Салідарнасць, что в списке основных направлений потока белорусских мигрантов в соседние страны не хватает очень важного – России.





— Как бы это ни звучало парадоксально и даже невероятно, Российская Федерация является одним из ключевых выгодополучателей «нужного» миграционного потока в результате белорусского политического кризиса, — утверждает аналитик после изучения статистических отчетов разных стран. — Наибольшее количество «нужных» мигрантов, как в абсолютных цифрах, так и в процентах, получила Россия.





По подсчетам аналитика, с сентября 2020 до середины лета 2021 года превышение обычных миграционных потоков из Беларуси в соседние страны было таким:





– в Украину сверх обычного уехали примерно 2,5-3,5 тысяч человек,





– в Польшу – от 3,5 до 4 тысяч,





– в Литву – 2,5-3 тысячи человек,





– в Россию – не меньше 10-12 тысяч человек.





— Учитываем, что у каждого государства своя миграционная политика. Например, для Польши, а в последнее время и для Литвы, необходимы рабочие руки, поэтому они привлекают трудовых мигрантов. У России ситуация несколько иная, — говорит Игорь Тышкевич. — Там происходит смена демографического портрета среднестатистического россиянина. На смену, скажем так, «славянской внешности» жителя западной части страны приходят жители национальных автономий и окраин РФ, где население растет. Это ведет к изменению культурной, религиозной картины, а также порождает множество проблем.





Чтобы смягчить этот процесс, России необходим миграционный приток людей, условно говоря, близких по культуре – «почти что русских». Поэтому Россия стимулирует раздачу паспортов украинцам, белорусам, влезла в Крым, то же самое касается миграции с Донбасса – это часть государственнйо политики.





В 2020 и 2021 году трижды (!) принимались решения по упрощению режима выдачи паспортов либо предоставления российского гражданства, в том числе гражданам Украины и Беларуси. То есть, для России важно, чтобы они приехали не работать — для работы есть жители Средней Азии — а приехали и остались, называли себя россиянами, бегали с триколорами и так далее.





При чем здесь белорусский политический кризис? С одной стороны, в России традиционно много белорусских работников, включая сезонных, тех, кто ездит на заработки в соседнюю страну. Этих людей можно отследить по базам данных МВД, постановке на миграционный учет — если человек задерживается в стране определенное время, начинает там работать, он становится на миграционный учет. В разные годы на этом учете находилось от 200-300 тысяч до 700 тысяч белорусов, причем в последнее время эта цифра несколько уменьшалась.





Отдельная категория граждан Беларуси — те, кто решает остаться в России надолго и получает уже другой документ, вид на жительство. Эта цифра постепенно росла — от 15 до 30 с лишним тысяч. И еще одна категория — те, кто запрашивает предоставление гражданства, эта цифра также понемногу росла.





Аналитик приводит и конкретные цифры: если в 2018 году гражданство РФ запросили 4708 белорусов, а ВНЖ на год и больше получили 31714 человек, то в первом полугодии 2021-го — 12154 и 32875 человек соответственно.





— Если провести корреляцию по времени с началом белорусских протестов, то все прекрасно совпадает, — добавляет Игорь Тышкевич, — за первое полугодие 2020 года в РФ белорусам было выдано около 2700 паспортов, а вот к концу года это количество резко увеличилось и достигло 10 тысяч.





Часть этих людей, на мой взгляд, отношения к протестам не имеет и решила уехать чисто по экономическим причинам. Вторая составляющая — те, кто выступал за демократию в Беларуси и почему-то посчитал Путина бОльшим демократом либо надеялся таким образом получить «защиту своих граждан».





Но паспорта — это не всё. Помните, Россия много говорила о гуманитарных вопросах — культура, образование и прочее. Лукашенко, ведя переговоры с Путиным, считает наименьшим злом «отдать» ему гуманитарную сферу. В результате в послании народу Путин заявляет о 65 тысячах бюджетных мест в ВУЗах РФ, притом, что количество студентов сокращается. Через пару месяцев ларчик открывается — на эти места приглашают студентов из Беларуси и Украины.





Лукашенко сейчас заявляет, мол, нельзя, чтобы наши студенты учились за границей — но Россию он заграницей не считает. Но если говорить об идеологической составляющей, она как раз в РФ достаточно мощная — не с точки зрения исторической памяти и того подобного, а в смысле патриотизма и отношения: Россия становится Родиной для людей…





Поэтому Россия будет процесс всячески стимулировать. На сегодня, по настроениям в Беларуси, с каждым годом все меньше людей считают, что с Россией стоит объединяться, воспринимают ее лишь как экономического партнера — Кремлю это, естественно, не нравится. И если Лукашенко не хочет делиться властью с Москвой сегодня — она будет входить через гуманитарные программы, через телевизор и газеты, через историю, образование, чтобы уже к 2030-2040 году изменить ситуацию.