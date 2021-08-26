



В начале сентября в Кыргызстане пройдут маневры воинских контингентов Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Рубеж-2021», сообщает «Независимая газета».





Маневры эти плановые, но учитывающие непростую ситуацию, складывающуюся в Афганистане. Эксперты опасаются, что в этой стране начнется гражданская война наподобие той, когда 20 лет назад движению «Талибан» противостоял «Северный альянс».





Военная угроза для России и ее союзников со стороны «Талибана» состоит в том, что движению после ухода из Афганистана войск США и НАТО «досталось огромное количество оружия – сотни единиц бронетехники, самолеты, вертолеты», и его никто не контролирует, заявил на днях министр обороны России Сергей Шойгу.





В Минобороны России не исключают экспорт нестабильности в страны СНГ и Россию и потому готовятся этому противодействовать. Маневры горных егерей из состава КСБР ОДКБ, которые пройдут в ближайшее время на полигоне учебного центра «Эдельвейс» в Кыргызстане, видимо, для этого подходят как нельзя лучше.





Совсем недавно Россия провела два учения у афганской границы: одно совместно с Узбекистаном, другое – с Узбекистаном и Таджикистаном. Сергей Шойгу сообщил, что российские военные базы в Таджикистане и Кыргызстане будут задействованы в защите рубежей ОДКБ в случае агрессии с афганского направления.





В июле-августе 201-я военная база в Таджикистане была усилена новыми видами вооружения (переносными зенитными ракетными комплексами «Верба», автоматами Калашникова АК-12, современными снайперскими винтовками, огнеметами и современными боевыми машинами пехоты БМП-2). И вот сейчас в Кыргызстан из России уже перебрасываются 300 военнослужащих и более 60 единиц боевой техники из состава горного соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва. Не исключено, что в случае дальнейшего осложнения ситуации в Афганистане и возникновения реальных угроз для союзников России по ОДКБ они останутся в Кыргызстане и после маневров «Рубеж-2021».





ЦВО сообщает, что в ходе учения военнослужащие отработают «подготовку и ведение совместной войсковой операции по блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ». Афганистан граничит с единственной страной ОДКБ – Таджикистаном. Однако в постсоветской истории уже были случаи, когда боевые группы исламских экстремистов просачивались по горам через Таджикистан и в Кыргызстан, и в другие страны Центральной Азии. Значит, маневры актуальны для всего региона, включая Узбекистан и Туркменистан. Хаос после ухода войск США и НАТО в стране нарастает, и, скажем, президент Таджикистана Эмомали Рахмон сделал прогноз о том, что если международное сообщество не будет на это реагировать, то в Афганистане может начаться затяжная гражданская война.





В провинции Панджшер к северу от Кабула уже назревает военный конфликт между талибами и таджикскими отрядами сопротивления под руководством бывшего вице-президента Афганистана Амруллы Салеха и командующего местными силами Ахмада Масуда, сына известного полевого командира и лидера «Северного альянса» Ахмада Шаха Масуда. Последний около 20 лет назад при поддержке других этнических лидеров Афганистана тоже боролся против экстремистского движения «Талибан» и был убит религиозными фанатиками в сентябре 2001 года.





В борьбе с талибами в военно-техническом плане до прихода в страну американцев «Северному альянсу» помогали и Россия, и Таджикистан, и Узбекистан. Ахмад Масуд на днях заявил о том, что лидер узбекской общины Афганистана Абдул-Рашид Дустум поддерживает его сопротивление талибам и присоединится к нему, если политическим путем не будут решены имеющиеся противоречия между пуштунами-талибами и интересами других этнических групп в Афганистане. Но возможен ли сейчас «Северный альянс – 2» и военная помощь ему со стороны этих государств?





Военный эксперт полковник Шамиль Гареев, который долгое время служил в Главном штабе Вооруженных сил Узбекистана и 20 лет назад участвовал в организации военной помощи «Северному альянсу», считает, что реальная военная конфронтация между талибами и другими этническими группами в Афганистане возможна, если к власти придет экстремистское крыло «Талибана».





«Отряды «Талибана» напоминают войска батьки Махно. Они научились воевать, но как будут управлять страной, пока неизвестно. Если будут игнорироваться интересы других этнических движений и политических сил страны, тогда конфликты неизбежны. Но народ страны измотан, да и само движение «Талибан», видимо, намерено политическими методами, путем внутриафганского диалога разрешать имеющиеся противоречия…





Сейчас вряд ли какая-либо страна СНГ, в том числе Россия, будет поддерживать в военном плане силы, оппозиционно настроенные к талибам. Но все может измениться. Если в Афганистане начнутся хаос и анархия, этнические притеснения, проявления религиозного экстремизма, то «Северный альянс – 2» как реакция на это может сформироваться и какие-то страны его поддержат», – считает Гареев.