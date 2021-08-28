







В интервью радиостанции «Говорит Москва» депутат раскритиковал Минск за уничтожение БАЖ. Затулин отметил, что люди, недовольные политической ситуацией в Беларуси, найдут альтернативные площадки для выражения мнений, в частности, перейдут в соцсети.





«Не только ассоциация журналистов ликвидируется, насколько я знаю, но подан иск, может я не уследил, Союз писателей ликвидируется. Это всё общественные организации, которые выражают недовольство существующими порядками, оказались участниками протеста. Это стало основанием для того, чтобы власть применила эти репрессивные методы. Хорошо это или плохо? Конечно, плохо. Это свидетельствует о том, что достичь умиротворения и прекращения гражданского конфликта на данный момент не удаётся, хотя перетекает в другие формы».





Затулин добавил, что оппозиционные журналисты Беларуси продолжат критиковать власть, так как для этого не обязательно состоять в какой-либо организации.





«Крест на журналистике поставить невозможно. Люди умеют читать, люди умеют писать. И в этом тщета всех этих усилий по ликвидации подобных организаций. Ну, не будут они членами союза журналистов, но будут всё равно писать. Для этого есть интернет и другие возможности. Но то, что ликвидируется ассоциация журналистов, ни у нас, ни где бы то ни было восторгов не должно вызывать. Это свидетельствует о то , что общий язык наладить с общественными организациями, которые прежде существовали, не удаётся. Это измерение температуры гражданского конфликта в обществе».







