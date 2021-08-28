



“Мы несколько раз по этому вопросу заявляли: нет сейчас такой возможности. Минск как переговорная площадка, себя уже исчерпала. Сейчас произошли персональные изменения в Трехсторонней контактной группе, появились новые посредники от ОБСЕ в рабочих группах. Они предлагают разные варианты, будем смотреть”, - уточнил дипломат, пишет Смартпресс.





Боднар также подчеркнул, что Киев готов стать посредником в отношениях Беларуси с Западом. “Еще 10-го августа Люблинский треугольник: Литва, Польша и мы объявили, что открыты для диалога. Мы открыты как для белорусов, так и белорусских органов власти. Если есть запросы, мы готовы их рассмотреть. Но таких обращений не было. Поэтому мы не вмешиваемся во внутренние дела Беларуси, не навязываем свою политику. Если будет такая инициатива, то мы конечно пойдем будем вести переговоры, тем более, что на уровне экспертов, послов у нас сохраняется рабочая коммуникация”, - отметил он.





Трехсторонняя контактная группа с осени 2014 года до весны 2020 года проводила свои заседания в Минске.



