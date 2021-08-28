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Выделение помощи МВФ никак не повлияло на отношения Беларуси со странами Запада – Дубнов

Выделение финансовой помощи в размере 950 млн долларов Беларуси стало примером того, что отношения республики с миром развиваются по абсолютно разным каналам связи.

Выделение помощи МВФ никак не повлияло на отношения Беларуси со странами Запада – Дубнов
Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов.

«Получение Беларусью финансовой помощи от Международного валютного фонда показало, что отношения Беларуси с миром развиваются по разным каналам, и не все они имеют отношение к непосредственной политике последнего года и непосредственного противостояния с Александром Лукашенко», - пояснил он.

В то же время, считает Дубнов, призывы белорусской оппозиции, находящейся за рубежом, к представителям мирового сообщества с просьбой блокировать средства МВФ для республики изначально были обречены на провал.

«Это был запланированный кредит, и он выделялся не только Беларуси, но ряду стран СНГ. По сути, оппозиция пыталась набрать очки там, где она не могла их набрать», - указал он.

При этом Дубнов не согласен с тем, что выделение данной помощи со стороны МВФ стало явным сигналом Запада о готовности к переговорам с действующей властью в Беларуси в лице Александра Лукашенко.

«Страны Запада никогда не сжигали мосты с Лукашенко. Правда, так, как сейчас плохо, наверное, никогда не было. Но все же некие возможности для диалога они все же оставляют. Даже с “Талибаном” они оставляют некие возможности для диалога. И я думаю, что это правильная тактика, потому что уж окончательно рвать отношения – это совершенно бессмысленно. Но это не явный сигнал, а возможность послать сигнал миру о том, что отношения до конца еще не разорваны», - указал он.

Другими словами, подчеркивает Дубнов, сам факт выделения помощи МВФ для Беларуси никак не меняют ситуацию: не делает отношения Беларуси с Западом ближе или дальше.

«Этот факт говорит о том, что отношения можно продолжать на уровне тех договоренностей, который был раньше до того, что случилось в прошлом году», - констатировал он.

Напомним, что белорусские оппозиционеры в лице Светланы Тихановской и Павла Латушко выступали с призывом к представителям МВФ и стран Запада не представлять Беларуси финансовую помощь. Однако на днях стало известно о том, что Беларусь получит от МВФ помощь в размере около 950 млн долларов.
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