



При этом БАЖ проинформировала Минюст об отсутствии доступа к запрашиваемым документам.





«БАЖ также является всемирно признанной организацией, — сказал заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий. — Наши международные партнеры уже заявили, что даже если БАЖ будет ликвидирован, мы останемся его членами, и они полностью поддержат нас в нашей деятельности на благо свободных СМИ в Беларуси».





В феврале силовики пришли с обысками к руководителям организации. А 14 июля в БАЖ и в квартирах ее руководителей снова были обыски. Тогда же сотрудники правоохранительных органов побывали в офисах еще 23 организаций.





Обыски проходили не только в Минске, но также в Гродно, Бресте, Орше, Борисове, Гомеле, Полоцке.





«Белорусская ассоциация журналистов» — негосударственное объединение граждан, которые занимаются профессиональной журналистской деятельностью либо содействуют ее развитию. Организация появилась в 1995 году и насчитывает почти 1 500 членов.