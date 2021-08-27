В Минске Верховный суд ликвидировал Белорусскую ассоциацию журналистов
Верховный суд Белоруссии удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), сообщает сайт организации.
В июле Минюст обратился в суд с исковым заявлением «в связи с непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства». Ранее ведомство вынесло предупреждение организации, пишет theins.ru, в котором говорилось о том, что ассоциация не предоставила все запрошенные ранее документы. Кроме того, у министерства возникли вопросы к договорам для некоторых филиалов организации, пишет «Новая газета».
При этом БАЖ проинформировала Минюст об отсутствии доступа к запрашиваемым документам.
«БАЖ также является всемирно признанной организацией, — сказал заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий. — Наши международные партнеры уже заявили, что даже если БАЖ будет ликвидирован, мы останемся его членами, и они полностью поддержат нас в нашей деятельности на благо свободных СМИ в Беларуси».
В феврале силовики пришли с обысками к руководителям организации. А 14 июля в БАЖ и в квартирах ее руководителей снова были обыски. Тогда же сотрудники правоохранительных органов побывали в офисах еще 23 организаций.
Обыски проходили не только в Минске, но также в Гродно, Бресте, Орше, Борисове, Гомеле, Полоцке.
«Белорусская ассоциация журналистов» — негосударственное объединение граждан, которые занимаются профессиональной журналистской деятельностью либо содействуют ее развитию. Организация появилась в 1995 году и насчитывает почти 1 500 членов.
10:59 28/08/2021
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