



Как сообщают Naviny.by, Боева освобождена под обязательство о явке и остается в статусе подозреваемой.





Директор и главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и бывший директор агентства Дмитрий Новожилов остаются в ИВС в качестве подозреваемых по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере).





Санкция этой статьи — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.





Как сообщили БелаПАН адвокаты, обвинения обоим пока не предъявлены, они «не признают вины в подозрении».





Накануне с Левшиной и Новожиловым проводились следственные действия. По словам адвокатов, они чувствуют себя «нормально, держатся».





Левшина, Боева и Новожилов были задержаны 18 августа после обысков в их квартирах и в офисе компании. Их подозревали в совершении преступления по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Правозащитники признали всех троих политзаключенными.