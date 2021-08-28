+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Вышла на свободу бухгалтер БелаПАН Екатерина Боева

Освобождена бухгалтер БелаПАН Екатерина Боева. Она вышла из ИВС сегодня в 10 часов утра.


Как сообщают Naviny.by, Боева освобождена под обязательство о явке и остается в статусе подозреваемой.

Директор и главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и бывший директор агентства Дмитрий Новожилов остаются в ИВС в качестве подозреваемых по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере).

Санкция этой статьи — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Как сообщили БелаПАН адвокаты, обвинения обоим пока не предъявлены, они «не признают вины в подозрении».

Накануне с Левшиной и Новожиловым проводились следственные действия. По словам адвокатов, они чувствуют себя «нормально, держатся».

Левшина, Боева и Новожилов были задержаны 18 августа после обысков в их квартирах и в офисе компании. Их подозревали в совершении преступления по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Правозащитники признали всех троих политзаключенными.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]