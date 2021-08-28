Второй год Беларусь живет под знаком небывалых по размаху репрессий. Гражданское общество зачищается, инициатив становится все меньше, а количество выданных белорусам за год европейских виз бьет все рекорды. Суды продолжают свирепствовать, количество политзаключенных растет, несмотря на точечные помилования некоторых из них.





Когда и по какой причине режим может ослабить хватку и откатить репрессии? Поспособствуют ли этому экономические санкции? Возможные варианты развития событий «Филин» обсудил с политологом, директором Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгением Прейгерманом.





— Думаю, что откат неизбежно будет. Однако, логика, что экономическое давление извне приведет к этому результату как была, так и остается ущербной. Механика будет совсем другой. Я и многие другие говорили об этом год-полтора назад, но люди теоретически не верили.





Прошло время и можно посмотреть на те результаты, которые мы имеем. Беспрецедентные санкции вводятся с требованием прогресса по трем направлениям: первое — остановить репрессии, второе — откатить их назад и выпустить политзаключенных, третье — начать какой-то диалог с оппонентами внутри общества.





Если посмотреть на динамику по всем этим трем показателям, можно увидеть, что ситуация только ухудшилась. Несмотря даже на то, что 9 августа были приняты абсолютно беспрецедентные и потенциально очень разрушающие американские санкции. И если сейчас для кого-то все равно непонятно, что белорусские власти реагируют на санкции еще большим ухудшением ситуации, тогда я не знаю, какие еще здесь можно приводить доводы.





Если возвратиться к разговору о попытке властей нормализовать ситуацию, то подобное мы уже наблюдали раньше. Например, в 2006 году после президентских выборов, в 2010-2011 годах. Есть целые научные работы, написанные в солидных западных академических журналах, которые анализировали эти случаи. Они очень четко установили и показывают, что откат назад происходил тогда, когда власти Беларуси по той или иной причине видели острую необходимость вернуться к диалогу с Западом.





Как правило, это было связано с тем, что в отношениях с Россией возникали некоторые проблемы, поэтому очень важен был какой-то прогресс в них на западном направлении, чтобы сбалансировать те вопросы, которые есть с Кремлем.





Сейчас можно чего-то подобного ожидать. Но проблема заключается вот в чем: любая авторитарная власть исходит из того, какие угрозы здесь и сейчас она имеет и, соответственно, какие возможности она имеет. Сегодня белорусская власть видит в отношениях с Западом главную угрозу для своего выживания. Потому что именно Запад после геополитизации нашего конфликта превратился в главного и чуть ли не единственного актора, который фактически занимается тем, чтобы принудить Лукашенко не то, чтобы пойти на уступки, а просто уйти. По крайней мере, сам правитель и белорусская власть так это представляют. И они не видят здесь и сейчас каких-то существенных возможностей прогресса.





«Поэтому пока и рано говорить о том, что в отношениях с Западом режим готов идти на заметные уступки, чтобы возвращаться к диалогу. Чем больше происходит санкционного давления, тем сильнее власти уверены, что Запад остается главной угрозой для их существования».





Собеседник полагает, что для восстановления диалога между Беларусью и Западом спираль «санкции-контрсанкции» должна остановиться.





— Хотя, конечно, режим продолжает акцентировать везде и всюду, что они за разговор без каких-то условий. И, в принципе, если бы с западной стороны ответ на это прозвучал, то власти РБ были бы готовы начать разговор. Но повторюсь: должна возникнуть ситуация, когда режим поймет, что Запад — это не только неминуемая угроза, но и какая-то возможность. Мы пока даже далеки от того, чтобы вступить в этот рабочий процесс.





Думаю, что главное на данный момент, — отсутствие новых санкций. Это стало бы первым медленным и не амбициозным шагом в сторону налаживания диалога. Потому что если все же введут новые санкции, то белорусские власти будут отвечать, а отвечать они, как мы видим, могут в ограниченном режиме. Это, в первую очередь все, что касается ситуации внутри общества. Какие-то экономические контрсанкции против Запада власти тоже принимают, но понятно, что это только вызывает смех со стороны оппонента. Поэтому основным направлением станет еще большее усиление репрессий внутри страны.





Полагаю, все могли заметить, что с начала мая шла подготовительная работа к первой волне амнистии к 3 июля. Но как только были введены новые санкции, эта тема отпала. Вот еще одно, что называется, эмпирическое и фактологическое подтверждение того, как работают санкции. Они не только не приводят к искомым целям, а наоборот, движут в обратном направлении.





«Сейчас опять говорят об амнистии в сентябре. Если за этот период санкций не будет, то, наверное, в каком-то виде это произойдет. Понятное дело, что речь не идет о восстановлении нормального диалогового процесса, но, по крайней мере, отсутствие новых санкций поможет остановить эту спираль».





Что касается внешней реакции, опять же, никто не скрывает, что миграционный вопрос — это ответ на санкции. Да, в какой-то степени кризис поутих, однако власти Беларуси пока не декларировали, что собираются вернуться к прежнему формату работы пограничников. Это значит, что проблемы могут возникнуть снова в любой момент.





Две недели назад состоялась рабочая встреча между Беларусью и Польшей по поводу обстановки на госгранице. И это как раз позитивный знак. Через такие вещи, возможно, и удастся как-то постепенно достигнуть прогресса. Хотя бы в таких чувствительных темах, как миграционная, — заключает эксперт.