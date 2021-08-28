Польша возвела первые километры забора на границе с Беларусью
На польско-белорусской границе уже построено шесть километров ограждения. Соответствующую информацию в микроблоге Twitter рассказал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
«Я хотел бы поблагодарить солдат за их быстрые и эффективные действия по обеспечению безопасности польской границы», - написал он.
Известно, пишет Политринг, что забор выполнен из прочной проволоки, имеет высоту 2,5 м и состоит из трех колючих секций.
Ожидается, что строительство забора усложнит переход польско-белорусской границы мигрантами.
09:50 28/08/2021
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