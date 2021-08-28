







«Я хотел бы поблагодарить солдат за их быстрые и эффективные действия по обеспечению безопасности польской границы», - написал он.





Известно, пишет Политринг, что забор выполнен из прочной проволоки, имеет высоту 2,5 м и состоит из трех колючих секций.





Ожидается, что строительство забора усложнит переход польско-белорусской границы мигрантами.