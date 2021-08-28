+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

29 августа объявлен днем общенационального траура в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем траура.


Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура в связи с серией взрывов на военном складе в Жамбылской области, пишет Лента.Ру. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа», — написал президент.

По данным МЧС Казахстана, число погибших в результате взрывов увеличилось до 13 человек. Тела трех погибших остаются неопознанными. Поиски еще трех человек ведутся.

Взрыв на складе боеприпасов в Казахстане произошел 26 августа около 19:00 (16:00 по московскому времени). По данным Министерства обороны республики, в помещении хранились преимущественно инженерные снаряды, не обладающие большой дальностью разлета. Из-за случившего в отставку подал министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев. Руководство республики считает причиной случившего хранившийся на складе тротил. При этом исключается версия умышленного поджога или диверсии.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]