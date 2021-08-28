



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура в связи с серией взрывов на военном складе в Жамбылской области, пишет Лента.Ру. Об этом он сообщил в своем Twitter.





«Погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа», — написал президент.





По данным МЧС Казахстана, число погибших в результате взрывов увеличилось до 13 человек. Тела трех погибших остаются неопознанными. Поиски еще трех человек ведутся.





Взрыв на складе боеприпасов в Казахстане произошел 26 августа около 19:00 (16:00 по московскому времени). По данным Министерства обороны республики, в помещении хранились преимущественно инженерные снаряды, не обладающие большой дальностью разлета. Из-за случившего в отставку подал министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев. Руководство республики считает причиной случившего хранившийся на складе тротил. При этом исключается версия умышленного поджога или диверсии.