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Байден в преддверии встречи с Зеленским выделил $60 млн на помощь Украине

Президент США Джо Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине около $60 млн из средств Пентагона.

Байден поручил госсекретарю выделить деньги на помощь Украине
Фото: EPA

Об этом говорится в меморандуме, пишет Гордон, опубликованном 27 августа на сайте Белого дома.

"Имеющейся у меня в соответствии с конституцией США властью я делегирую госсекретарю полномочия направить выделение средств на сумму до $60 млн, предназначенных на оборонные статьи и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку, для оказания помощи Украине", – говорится в документе.

На 31 августа запланирована встреча Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. США не планируют переносить этот визит, несмотря на ситуацию в Афганистане, отметил 27 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".
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