Верховный суд оставил без изменений приговор Павлу Северинцу
27 августа Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу Павла Северинца на приговор и оставил решение Могилевского областного суда в силе — 7,5 лет в колонии усиленного режима.
Об этом рассказала жена политзаключенного в Фейсбуке.
"Апеляцыйны суд пакінуў прысуд над Павел Севярынец без зменаў. Проста адзначуся тут. Адзінае, пералічылі 1 дзень СІЗА за 1,5 дні калоніі, таму Паша ўжо паўтары гады адматаў. Засталося 5,5, калі падлічыць, але веру, што Бог падрыхтаваў для нас нешта зусім іншае", — написала Ольга Северинец, передает Еврорадио.
Северинца задержали 7 июня и осудили по административной статье на 15 суток ареста. Но вскоре ему добавили новые сутки, а после предъявили обвинение по уголовной статье — участие в "массовых беспорядках". Позднее его признали виновным в приготовлении к участию в массовых беспорядках (ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК).
08:35 28/08/2021
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