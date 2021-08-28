



Об этом рассказала жена политзаключенного в Фейсбуке.





"Апеляцыйны суд пакінуў прысуд над Павел Севярынец без зменаў. Проста адзначуся тут. Адзінае, пералічылі 1 дзень СІЗА за 1,5 дні калоніі, таму Паша ўжо паўтары гады адматаў. Засталося 5,5, калі падлічыць, але веру, што Бог падрыхтаваў для нас нешта зусім іншае", — написала Ольга Северинец, передает Еврорадио.





Северинца задержали 7 июня и осудили по административной статье на 15 суток ареста. Но вскоре ему добавили новые сутки, а после предъявили обвинение по уголовной статье — участие в "массовых беспорядках". Позднее его признали виновным в приготовлении к участию в массовых беспорядках (ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК).