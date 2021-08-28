Серхан Серхан в 2016 году





Комиссия по условно-досрочному освобождению штата Калифорния в пятницу, 27 августа, в Лос-Анжелесе удовлетворила ходатайство убийцы сенатора Роберта Ф. Кеннеди, 77-летнего Серхана Серхана, палестинца по происхождению, о его досрочном освобождении из тюрьмы.





Серхан Серхан, пишет DW, осужденный за потрясшее Соединенные Штаты убийство Роберта Ф. Кеннеди в 1969 году, 16 раз пытался добиться освобождения от пожизненного заключения, но его ходатайство неизменно отклонялось. Решение, принятое в пятницу комиссией по условно-досрочному освобождению в составе двух человек, не означает, однако, что Серхан будет освобожден автоматически. Решение подлежит трехмесячному рассмотрению, а затем будет направлено губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, за которым останется последнее слово.





Сенатор Кеннеди застрелен во время предвыборной кампании

Роберт Ф. Кеннеди, младший брат убитого в 1953 году президента США Джона Ф. Кеннеди, как раз произнес речь по случаю своей победы в Калифорнии на праймериз на пост кандидата в президенты от Демократической партии, когда Серхан Серхан его застрелил.

Роберта Кеннеди с восторгом принимают жители западногерманского Гейдельберга (27 июня 1964)









Это убийство произошло в 1968 году, всего спустя несколько месяцев после убийства лидера чернокожих борцов за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего - в то время, когда Америка глубоко увязла в непопулярной войне во Вьетнаме.





Серхан был осужден и приговорен к смертной казни в газовой камере в 1969 году после того, как признал себя виновным в убийстве. Несколько лет спустя смертный приговор был заменен на пожизненное заключение.





Сын Роберта Кеннеди приветствовал решение комиссии

Однако вскоре появились сомнения в том, что он действительно виновен в смерти Кеннеди. Появились предположения, что в отеле "Амбассадор", где 5 июня 1968 года произошло убийство, мог быть второй стрелок. Кроме того, позже следствию удалось получить доказательства того, что в ту ночь было произведено до 13 выстрелов. Между тем оружие, из которого стрелял Серхан, содержало лишь восемь пуль.





Сын Роберта Кеннеди Дуглас давно выступал за освобождение Серхана, поскольку улики против него не сходятся и угрозы для общества он не представляет. Он приветствовал решение комиссии. "Кажется, я прожил жизнь в страхе перед ним. Но сегодня я благодарен за то, что вижу в нем человека, достойного сострадания и любви", - заявил Дуглас во время онлайн-слушаний.