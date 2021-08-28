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США с воздуха ликвидировали организатора терактов ИГ в Афганистане

Американские военные с помощью беспилотного летательного аппарата провели спецоперацию в афганской провинции Нангархар, в ходе которой предположительно убит боевик, организовавший теракт в Кабуле.

США с воздуха ликвидировали организатора терактов ИГ в Афганистане
В аэропорту Кабула
Военные США в ходе дистанционной спецоперации предположительно уничтожили занимавшегося организацией терактов  боевика группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в Афганистане. Об этом сообщается в обнародованном в пятницу, 27 августа, письменном заявлении представителя Центрального командования ВС США Уильяма Урбана.

В ходе операции США использовали дрон

Согласно сведениям Урбана, пишет DW, удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата в афганской провинции Нангархар. По первоначальным оценкам, цель уничтожена. Утверждается, что убитых и раненых среди гражданского населения нет.

Ранее группировка "Исламское государство в Хорасане" взяла на себя ответственность за  нападение, совершенное террористом-смертником в аэропорту Кабула, в результате которого в четверг, 26 августа, по последним данным, погибли свыше 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заверил тогда, что США найдут виновных и уже готовят удары по ИГ.

В пятницу Белый дом по итогам встречи президента США Джо Байдена с военачальниками, дипломатами и своей командой по национальной безопасности сообщил о том, что американский лидер предоставил все необходимые полномочия командованию американских вооруженных сил для проведения операций против целей группировки  "ИГ в Хорасане". Байдену также доложили о том, что в Кабуле вероятна еще одна террористическая атака, однако принимаются максимальные меры по защите аэропорта.
Источник: Наталия Королева
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