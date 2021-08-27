В Молдове из-за опоздания Зеленского и президента Румынии отложили начало празднования Дня независимости

Начало праздничных мероприятий по случаю 30-летия независимости Молдовы отложили на один час из-за опоздания президента Украины Владимира Зеленского и президента Румынии Клауса Йоханниса.