В Молдове из-за опоздания Зеленского и президента Румынии отложили начало празднования Дня независимости
Начало праздничных мероприятий по случаю 30-летия независимости Молдовы отложили на один час из-за опоздания президента Украины Владимира Зеленского и президента Румынии Клауса Йоханниса.
Фото: president.gov.ua
Об этом со ссылкой на администрацию президента Молдовы сообщает местное издание NewsMaker.
Как уточнили в администрации, пишет Гордон, из-за тумана самолеты Зеленского и Йоханниса не смогли приземлиться вовремя.
Участие в торжественных мероприятиях также принимает президент Польши Анджей Дуда.
В рамках празднования Дня независимости Молдовы в Кишиневе запланированы военный парад и концерт.
21:29 27/08/2021
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