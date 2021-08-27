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В Молдове из-за опоздания Зеленского и президента Румынии отложили начало празднования Дня независимости

Начало праздничных мероприятий по случаю 30-летия независимости Молдовы отложили на один час из-за опоздания президента Украины Владимира Зеленского и президента Румынии Клауса Йоханниса.

Фото: president.gov.ua

Об этом со ссылкой на администрацию президента Молдовы сообщает местное издание NewsMaker.

Как уточнили в администрации, пишет Гордон, из-за тумана самолеты Зеленского и Йоханниса не смогли приземлиться вовремя.

Участие в торжественных мероприятиях также принимает президент Польши Анджей Дуда.

В рамках празднования Дня независимости Молдовы в Кишиневе запланированы военный парад и концерт.
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