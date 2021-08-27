Как Лукашенко разделил Польшу

Кризис на польско-белорусской границе может пререрасти в политический кризис в Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (слева) разговаривает с польскими пограничниками на границе с Беларусью



Александр Лукашенко мстит западным соседям Беларуси за санкции, введенные против его режима, намеренно направляя через границу поток мигрантов из стран Ближнего Востока.



В Польше драматическая ситуация на белорусской границе стала причиной бурных обсуждений, грозящих перерасти в политический кризис.



«На границе с Беларусью будет возведен новый надежный забор высотой 2,5 метра. Больше солдат будет задействовано в оказании помощи Пограничной службе», — написал в Twitter министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.



Месть Лукашенко



Последние два месяца продолжался миграционный кризис на литовско-белорусской границе, теперь пришел черед Польши. С начала августа польские пограничники зафиксировали более двух тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси.



Пограничники помешали более чем 1300 иностранцам пересечь границу, а около 750 человек были задержаны и помещены в закрытые центры для беженцев.



Александр Лукашенко мстит Европе за введение последних санкций ЕС — после инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair.



Еще в мае Лукашенко заявил, что Беларусь приостанавливает соглашение о реадмиссии с ЕС — о приеме обратно на свою территорию своих граждан, а также граждан третьих государств и лиц без гражданства.



— Мы задерживали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить, — сказал тогда Лукашенко.



Беларусь — одна из немногих стран, которая уже несколько лет выдает мигрантам с Ближнего Востока туристические визы, а с мая процедура их выдачи была значительно упрощена. Иностранцы выкупают туры у местных посредников, сотрудничающих с государственной белорусской туристической компанией «Центркурорт», пишет Gazeta Wyborcza.



Журналисты-расследователи выяснили, что посредники обещают мигрантам, что они будут доставлены на территорию Евросоюза. Мигранты с Ближнего Востока щедро платят государственным контрабандистам за попытку проникновения через Беларусь в Европу.



За обещание попасть на территорию Литвы — от 5 до 10 тысяч долларов, а в Германию или скандинавские страны — даже 15 тысяч. В расследованиях литовских, польских журналистов, центра «Досье» и других СМИ также сказано, что власти Беларуси активно действовали, чтобы привлечь в Европу как можно больше беженцев.



Кочевники



Уже около двух недель недалеко от села Уснаж-Гурны на границе Польши и Беларуси кочует группа мигрантов из Афганистана. По сообщениям Пограничной службы, там находится 24 человека, но как сообщает фонд «Спасение» (Fundacja Ocalenie), который оказывает помощь беженцам, иммигрантам и репатриантам в Польше, там на самом деле 32 мигранта, среди которых есть женщины и 15-летняя девочка.



По словам активистов, беженцы нуждаются в воде и еде. Люди оказались в ловушке — поляки не хотят их пускать, а белорусы не позволяют им вернуться на их сторону.



Как сообщают сотрудники фонда «Спасение», польские солдаты не пускают их к беженцам, которые нуждаются не только в продуктах, но и в медицинской помощи.



25 августа Европейский суд по правам человека распорядился ввести временную меру в отношении группы афганцев, кочующей у польско-белорусской границы.



ЕСПЧ обратился к властям Польши с требованием предоставить этим людям продукты питания, воду, одежду, медицинскую помощь и «если это возможно, временный приют».



В пресс-релизе ЕСПЧ сказано, что суд не требует от властей Польши пустить беженцев в страну. На момент написания материала власти Польши еще не отреагировали на заявление ЕСПЧ.



Марыся Злонкевич из инициативы «Хлебом и солью» (Chlebem i solą), которая поддерживает беженцев в Польше и Европе, — одна из тех, кто отправился на границу, чтобы помочь мигрантам.



По ее словам, иностранцы при содействии белорусских пограничников пересекают польскую границу. Затем они ищут патруль польской погранслужбы, чтобы попросить о международной защите.



Те же, по словам активистки, вывозят мигрантов обратно и заставляют их вернуться на белорусскую сторону. Однако даже если мигранты захотят вернуться в Беларусь, то сделать это им не удастся, так как на другой стороне границы их ожидают патрули белорусских силовиков, которые вынуждают их возвращаться в Польшу.



— Следуя вдоль границы из одной деревни в другую, мы обратили внимание, что в лесу у границы кто-то есть. Там было семеро молодых парней и один 43-летний мужчина, которые прятались уже длительное время. Они из Ирака, Йемена и Афганистана. Одни из них — бывший солдат афганской армии.



Он сотрудничал с американскими военными. Он показал мне фото и сказал, что ему известно, что талибы уже ищут его семью. Некоторых из этих мужчин польские пограничники возвращали на белорусскую сторону уже более 20 раз. Они были испуганы, боялись пограничников.



Они не были соответствующе одеты для того, чтобы ночевать в лесу в такую погоду. У них не было еды. Они ели только кукурузу с полей и яблоки из садов. Когда мы им дали еду, то из-за длительного голодания они смогли съесть не более двух кусочков хлеба.



Большинство из них начало плакать. Психологическое состояние одного человека было очень плохое, он весь дрожал, плакал и говорил, что скучает по семье. Они совершенно не были к этому готовы. В данном случае все не так, как было на Балканах. (Балканский путь был одним из основных маршрутов нелегальных мигрантов из Сирии в Европу в 2015 году, когда ЕС столкнулся с миграционным кризисом. — РС).



Тогда люди понимали, что они столкнутся со множеством трудностей, прежде чем попадут на территорию Евросоюза. Эти же люди были обмануты. Им говорили, что они прилетят в ту часть Европы, где смогут подать ходатайство с просьбой о предоставлении международной защиты. Их привезли на границу, и только там они поняли, что ситуация выглядит совершенно иначе, — отмечает Марыся Злонкевич.



По ее словам, активистам удалось добиться того, что двое молодых людей из Йемена, двое парней и мужчина из Афганистана сейчас находятся в центре для иностранцев. О судьбе иракцев Марысе Злонкевич ничего неизвестно. Последний раз она их видела на территории польской пограничной заставы.



Позиция правительства и его критиков



Кризис на границе с Беларусью спланирован и организован режимом Александра Лукашенко, сказано в совместном заявлении премьеров Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.



— Это гибридная акция политического характера, но это также своего рода агрессия. Мы не можем просто дать на это согласие. Если бы мы пустили мигрантов на нашу сторону границы, то спустя минуту там бы появились еще более многочисленные группы. Эта жесткая акция проводилась сначала в отношении Литвы, а сегодня — и в отношении нас, ее жертвами стали уже и латыши, — заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Польскому общественному телевидению.



— Мы имеем дело с гибридной войной, атакой на Польшу. Мы не допустим, чтобы торговцы людьми эксплуатировали наивность и доверчивость тех, кого сначала самолетами перебрасывают в Беларусь, а потом они идут на границу с Польшей, надеясь, что попадут в Европейский союз. Мы не позволим создать путь переброски мигрантов через Польшу в ЕС, — заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.



Говоря о заборе, который должен появится на границе с Беларусью, он сказал, что в качестве образца было взято заграждение, которое уже многие годы стоит на венгерско-сербской границе. Также глава Минобороны отметил, что необходимо увеличить число солдат, которых отправили в качестве подкрепления на границу, до двух тысяч.



Польша предложила оказать помощь беженцам — отправить гуманитарный конвой в Беларусь. Однако, по словам польского премьера Матеуша Моравецкого, официальный Минск не пустил конвой на свою территорию. На данный момент фура с палатками, одеялами и электрогенераторами находится на пограничном переходе «Бобровники».



Глава польского правительства сообщил, что Европейская комиссия поддержала Варшаву в контексте миграционного кризиса на границе с Беларусью. Моравецкий заявил, что Брюссель выразил благодарность за предпринятые поляками меры, ограничивающие нелегальную миграцию.



Это заявление Еврокомиссии можно считать сигналом о том, какую политику изберет ЕС в случае наплыва беженцев из Афганистана и повторения сценария 2015 года.



В то же время внутри Польши не все готовы с согласиться с мерами, принимаемыми консервативным правительством в связи с ситуацией на восточной границе.



Так, депутаты оппозиционных левых и либеральных партий направились на границу, чтобы, используя свою депутатскую неприкосновенность, оказать помощь беженцам. Однако пограничники и солдаты не пускали их к мигрантам.



Вице-спикер Сената Габриэла Моравская-Станецкая от Объединенных левых сил была одной из тех, кто побывал на границе.



— Группа людей, которые оказались на границе, была закрыта военными машинами и пограничниками. Перед этими машинами находится поле, на расстоянии 400–500 метров от машин люди в форме создали кордон.



Военные не дают пройти по этому полю, которое находится на польской стороне. Я и все, кто хотел помочь, — сотрудники фонда «Спасение» — находились на другом поле. Мы вообще не видели группу беженцев. Эти люди, которые находятся на границе, нуждаются в медицинской помощи.



В субботу врач пыталась добраться на поле, где находятся мигранты. Люди в форме преградили ей путь. Врач хотела подойти, чтобы увидеть людей, которые нуждаются в помощи, при необходимости — дать им какие-то лекарства, а также средства гигиены, ведь там находятся женщины.



В тот момент, когда врач пыталась докричаться до них, машины, которые отделяли нас от беженцев, начинали сигналить, чтобы не было слышно ни одной, ни другой стороны. Для меня это признаки нечеловеческого, негуманного отношения, — рассказала заместитель главы Сената в интервью изданию Rzeczpospolita.



Она также отметила, что пограничники отказались предоставить ей информацию, несмотря на то что она показывала им депутатское удостоверение.







— Я знаю, что они выполняют приказ и не могут пустить этих людей на территорию Польши, но гуманитарная помощь — это их обязанность, несмотря на любые приказы, — добавила политик.



Депутаты также сообщают, что пограничники не давали возможность иностранцам написать ходатайство о предоставлении международной защиты. Адвокат Миколай Петжак в интервью Gazeta Wyborcza заявил, что государство нарушило и продолжает нарушать основной принцип — «нельзя никого разворачивать на границе, если он или она требует международной защиты в связи с угрозами у себя на родине.



Об этом речь идет в договорах, подписанных Польшей, в особенности в Конвенции о статусе беженца, принятой в 1951 году в Женеве».



Католическая церковь, которая является моральным ориентиром для очень многих поляков, призвала к милосердию. Епископы Польши опубликовали заявление, в котором сказано, что «отказ помогать противоречит сущности христианства».



Тем временем позиция польского правительства однозначная: мигранты находятся на белорусской, а не на польской стороне, главная задача Польши — защитить внешние границы ЕС.



«Свора собак» или защитники Польши?



Судьба мигрантов стала очередной темой, разделившей и без того поляризованное польское общество. На прошлой неделе политик, деятель демократической оппозиции и политический заключенный времен ПНР Владислав Фрасынюк в эфире оппозиционного телеканала TVN назвал солдат, которые не пускают журналистов, сотрудников некоммерческих организаций и политиков к беженцам, «сворой собак» и «мусором».



— Так не поступают солдаты. Просто мусор. Нужно прямо сказать, что это нечеловеческое поведение. Это антипольское поведение. Эти солдаты не служат польскому государству, а наоборот — плюют на все те ценности, за которые боролись их родители или дедушки с бабушками, — заявил оппозиционер.



Слова Фрасынюка вызвали настоящий шквал возмущения со стороны правительства. Заместитель министра юстиции Марцин Романовский сказал, что подаст заявление в прокуратуру. Ожидаемо, что в данной ситуации оппозиция должна была бы поддержать Фрасынюка, но этого не произошло. В частности, депутат от Гражданской коалиции Яцек Протасевич сказал, что поляки должны вести себя как американцы, которые никогда не скажут плохого слова о солдате или сотруднике правоохранительных органов.



Более того, сам телеканал, в эфире которого прозвучали оскорбления в адрес солдат, выпустил заявление, в котором редакция «выразила сожаление в связи с отсутствием решительной критической реакции ведущего программы».



Однако в данной ситуации Фрасынюка поддержал экс-президент Польши, бывший руководитель профсоюза «Солидарность» Лех Валенса.



— Браво, Владек! Я согласен с тобой, ты прав, так держать! — сказал лауреат Нобелевской премии мира 1983 года.