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Байден приказал военным готовить удары по ИГ* после терактов в Кабуле

В четверг в столице Афганистана прогремела череда взрывов, за произошедшее у местного аэропорта взяло на себя ответственность Исламское государство (запрещенная в России террористическая группировка).

© REUTERS / JONATHAN ERNST

Президент США Джо Байден отдал военным приказ готовить удары по лидерам и объектам группировки "Исламское государство" (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ), пишет Sputnik.

В Афганистане прогремело несколько взрывов в четверг, ИГ взяло на себя ответственность за произошедший теракт у воздушной гавани Кабула.В общей сложности жертвами взрывов стали более 100 человек, из них 13 – военнослужащие США. Их смерть подтвердил Пентагон.

"Мы отдали приказ нашему командованию разработать оперативные планы ударов по активам, руководству и объектам ИГ. Мы ответим сильно и точно в то время и в том месте, которые сами выберем", - заявил американский лидер.
В США знают, кто устроил теракт?

Байден добавил, что те, кто ответственен за атаку возле кабульской воздушной гавани, будут наказаны, Вашингтон не простит и не забудет случившегося. "Мы вас поймаем и заставим заплатить", - подчеркнул он.

"У нас есть некоторые основания считать, что мы знаем, кто эти люди", - сказал американский лидер.

При этом президент США отметил, что он сам несет ответственность "фундаментально за все, что произошло" и готов дать добро на запрос военных о переброске дополнительных сил в Афганистан.

Эвакуация из Афганистана

Американские военные продолжат эвакуацию из страны, "если не случится какой-либо исключительной перемены". Ранее Вашингтон заявлял, что намерен вывезти из Афганистана американцев до 31 августа.

Выступая с заявление по поводу теракта в Кабуле, Байден отметил, что и после 31 августа будут "многочисленные возможности для продолжения предоставления доступа дополнительным лицам для выезда из Афганистана".

В то же время американский лидер подчеркнул, что эвакуация активно продолжается. "Только за последние 12 часов еще 7 тысяч были эвакуированы", - сказал Байден.

После взрывов в Кабуле 26 августа представители партии Республиканцев призвали действующего президента уйти в отставку и признать вину за просчеты в организации вывода войск и эвакуации гражданских лиц из Афганистана.

Ситуация в Афганистане

Ситуация в стране обострилась после того, как из страны была выведена большая часть американских военных. Практически всю территорию захватил "Талибан".
В ночь на 16 августа руководство "Талибана" заявило, что война в Афганистане окончена, а форма правления станет ясной в ближайшее время.

Из страны решили уехать тысячи людей: не только граждане Афганистана, но и иностранцы, в том числе дипломаты, что вызвало проблемы в аэропорту Кабула. Там возникала давка, а военные открывали предупредительный огонь. Аэропорт прерывал работу дважды: на 24 и 48 часов. Эвакуация граждан будет разрешена только до 31 августа.

В четверг 26 августа в Кабуле прогремел ряд взрывов. Первые два взрыва произошли возле аэропорта. Ответственность за атаку на воздушную гавань взял ИГ. В результате погибло более 100 человек, из них 13 – военнослужащие США.
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