



Военнослужащие устанавливают забор из колючей проволоки в Зубжице-Вельке (Польша), чтобы предотвратить незаконный въезд мигрантов в страну. Мероприятия по укреплению польско-белорусской границы были сняты на видео.





На кадрах военнослужащие устанавливают металлические опоры и крепят на них колючую проволоку. Солдаты использовали специальную технику и буры.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий недавно пообещал, что его страна будет придерживаться жесткой позиции по этому вопросу и пресекать незаконный переход мигрантов из соседней Беларуси. Глава польского кабмина также обвинил Минск в разжигании миграционного кризиса.





Госпогранкомитет Беларуси заявил, что польские власти пытались силой депортировать большую группу мигрантов на территорию страны. По сообщению ведомства, большинство из них были гражданами Афганистана.





Около недели назад появились кадры того, как военнослужащие Польши и Беларуси охраняют группу мигрантов в приграничной зоне. На месте происшествия находилось около 30 хорошо вооруженных польских охранников, а также белорусские силовики.