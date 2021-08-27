"По словам Александра Лукашенко, сегодня, несмотря на позицию украинского руководства, белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения, и думает о развитии сотрудничества", - сообщили в пресс-службе Лукашенко в пятницу.





Там уточнили, пишет interfax.by, что на церемонии запуска Петриковского ГОК присутствовал депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко, который снимает фильм о Беларуси.





"Украинцы - это наши люди. Мы в любых ситуациях будем относиться по-человечески к этим людям, как бы себя там ни позиционировал ваш президент", - заверил Лукашенко.





Он отметил, что "Украина - житница Советского Союза, она и будет житницей".





"Она нуждается в огромном количестве минеральных удобрений, в том числе калийных", - сказал президент.











