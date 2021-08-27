Беларусь не заинтересована в разрыве экономических отношений с Украиной - Лукашенко
Александр Лукашенко на церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комплекса ОАО "Беларуськалий" заявил, что белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения с Украиной.
"По словам Александра Лукашенко, сегодня, несмотря на позицию украинского руководства, белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения, и думает о развитии сотрудничества", - сообщили в пресс-службе Лукашенко в пятницу.
Там уточнили, пишет interfax.by, что на церемонии запуска Петриковского ГОК присутствовал депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко, который снимает фильм о Беларуси.
"Украинцы - это наши люди. Мы в любых ситуациях будем относиться по-человечески к этим людям, как бы себя там ни позиционировал ваш президент", - заверил Лукашенко.
Он отметил, что "Украина - житница Советского Союза, она и будет житницей".
"Она нуждается в огромном количестве минеральных удобрений, в том числе калийных", - сказал президент.
18:03 27/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение