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Беларусь не заинтересована в разрыве экономических отношений с Украиной - Лукашенко

Александр Лукашенко на церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комплекса ОАО "Беларуськалий" заявил, что белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения с Украиной.

 
"По словам Александра Лукашенко, сегодня, несмотря на позицию украинского руководства, белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения, и думает о развитии сотрудничества", - сообщили в пресс-службе Лукашенко в пятницу. 

Там уточнили, пишет interfax.by, что на церемонии запуска Петриковского ГОК присутствовал депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко, который снимает фильм о Беларуси. 

"Украинцы - это наши люди. Мы в любых ситуациях будем относиться по-человечески к этим людям, как бы себя там ни позиционировал ваш президент", - заверил Лукашенко. 

Он отметил, что "Украина - житница Советского Союза, она и будет житницей". 

"Она нуждается в огромном количестве минеральных удобрений, в том числе калийных", - сказал президент. 
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