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Надолго ли? Верховный суд отложил ликвидацию ТБМ

27 августа Верховный суд начал рассмотрение иска Министерства юстиции о ликвидации общественного объединения "Общество белорусского языка имени Франциска Скорины"

Заседание должно было начаться в 15.00, однако его перенесли на неопределенное время - председатель ТБМ Елена Анисим 26 августа подала документы на обжалование предупреждений и ходатайствовала о переносе иска. Представитель Министерства юстиции не возражал, сообщает Свабода.

14 июля в офисе ТБМ прошел обыск. Силовики забрали календарики, изданные в 2018 году к 100-летию БНР, отдельные книги, оргтехнику — мониторы, системные блоки. Обыск проходил с санкции заместителя прокурора Минска.

Именно в эти дни Минюст требовал от ТБМ (и других неправительственных организаций — БАЖ, СБП, ЗБС «Бацькаўшчына») представить документацию. Бухгалтерские документы были у задержанной 8 июля Ольги Ракович - главного бухгалтера "Нашей Нивы", которая помогала ТБМ по договору подряда.

Общественная организация в тот же день получила два письменных предупреждения от Министерства юстиции за несвоевременно переданные документы, которые чиновники требовали в рамках внеплановой проверки.

"В предупреждениях были формальные прицепки, ничего серьезного, поэтому будем бороться дальше", - сказала Елена Анисим.

В случае ликвидации организации также прекратят выход и основанные ТБМ газеты "Наша слова" и "Новы час".

Общество белорусского языка существует с 1989 года. Среди его инициаторов в то время были Союз белорусских писателей, Министерства образования и культуры, Академия наук, Белтелерадиокомпания.

9 августа Верховный суд ликвидировал Белорусский ПЕН-центр, во главе которого стоит Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. 24 августа там же состоялось судебное заседание в деле ликвидации Союза белорусских писателей, а 25-го - Объединения белорусов мира "Бацькаўшчына".

27 августа рассматривается дело о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов. А на 15 сентября Верховный суд назначил рассмотрение иска о ликвидации общественного объединения БНФ "Адраджэньне".

30 июля Лукашенко на совещании с чиновниками заявил, что «под видом благотворительности отрабатывался чужой политический заказ».

По его подсчетам, различных негосударственных фондов, частных учреждений, правозащитных организаций в Беларуси было полторы тысячи.

В результате "проведенных мероприятий", по его словами, выделено 185 "деструктивных организаций", которые несут потенциальную угрозу национальной безопасности.
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