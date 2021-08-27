Остались ли у Беларуси шансы на перемены и каковы они?
В последнее время разные эксперты — от профессиональных политологов и социологов до "диванных" — пытались найти ответ на вопрос: "Почему протесты 2020 года не привели к победе сторонников демократических перемен?".
Стоит ли ожидать изменений в Беларуси в ближайшем будущем? Что ждёт протестное движение? Где гарантия, что в результате смены режима существующего мы не получим обновлённый, но опять-таки авторитарный режим? На эти и другие вопросы Еврорадио отвечает академический директор Белорусского института стратегических исследований Пётр Рудковский.
16:28 27/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение