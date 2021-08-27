+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Остались ли у Беларуси шансы на перемены и каковы они?

В последнее время разные эксперты — от профессиональных политологов и социологов до "диванных" — пытались найти ответ на вопрос: "Почему протесты 2020 года не привели к победе сторонников демократических перемен?".

Остались ли у Беларуси шансы на перемены и каковы они?
Стоит ли ожидать изменений в Беларуси в ближайшем будущем? Что ждёт протестное движение? Где гарантия, что в результате смены режима существующего мы не получим обновлённый, но опять-таки авторитарный режим? На эти и другие вопросы Еврорадио отвечает академический директор Белорусского института стратегических исследований Пётр Рудковский.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]