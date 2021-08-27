Остались ли у Беларуси шансы на перемены и каковы они?

В последнее время разные эксперты — от профессиональных политологов и социологов до "диванных" — пытались найти ответ на вопрос: "Почему протесты 2020 года не привели к победе сторонников демократических перемен?".