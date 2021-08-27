Василь Боднар. Об этом в интервью Смартпресс рассказал заместитель министра иностранных дел Украины





- Что происходит в двусторонних отношениях Беларуси и Украины? Складывается ощущение, что за последний год с дружеских, партнерских они перешли в разряд отношений на грани разрыва? Кто является основным бенефициаром ухудшения отношений?





- Для нас Беларусь всегда была близким соседом и хорошим партнером, и по торговле, и по производственной кооперации, и по транзиту. У нас очень много общего в истории, в менталитете.





Киев в данном случае не заинтересован в ухудшении отношений, но мы не можем признать того, что власть Беларуси проводит жесткие репрессии и люди вынуждены уезжать из своей страны. Поэтому, мы отменили все двусторонние мероприятия, которые были запланированы на политическом уровне, не признаем господина Лукашенко президентом Республики Беларусь.





По моему личному мнению, внутреннюю ситуацию в Беларуси спровоцировала Российская Федерация. В Кремле четко нарисовали план по интеграции Беларуси в единое государство с Россией в очень жестких рамках.





Создали такую ситуацию, когда дошло до противостояния между обществом и властью. Хотя, конечно, это произошло не без множества внутренних причин. И сейчас Россия создала такие условия, что Лукашенко не имеет больше возможности коммуникации практически ни с кем, кроме как с Кремлем.





- До какой стадии может дойти обострение отношений Беларуси и Украины?





- Мы не признаем результаты сфальсифицированных выборов, но это не значит, что мы закрываем границы и перестаем торговать, или запрещаем людям посещать друг друга и так далее. У нас остаются дипломатические отношения, сохраняются контакты между обычными людьми.





Есть серьезная политическая составляющая. Почему господин Лукашенко создал из нас врага? Украина не представляет никакой угрозы для Беларуси и Беларусь не представляет никакой угрозы для Украины. Но российские войска на территории Беларуси – это непосредственная угроза суверенитету и территориальной целостности Украины, поскольку никто не знает, и в Беларуси никто не может ответить на вопрос: а что они будут делать завтра?





Если будут размещены в Бресте и в Гомеле российские военные базы, что они будут делать? Просто сидеть и смотреть или могут быть плацдармом для наступления на Украину?





Для нас это не теоретическая угроза! Если эти базы будут размещены на территории Беларуси, мы будем считать, что оттуда исходит потенциальная военная угроза. Поэтому, мы должны быть готовыми к обороне. Тем более, что российские войска не подчиняются белорусским органам власти.





- Политических отношений пока не будет?





- Пройдут новые выборы, будет избран законный президент, кем бы он ни был, и мы будем развивать отношения. Мы, как никто другой, заинтересованы, чтобы Беларусь была суверенным, стабильным, мирным и демократическим государством. Это наш ключевой жизненный интерес.





И абсолютная неправда, что мы раскручиваем какие-то внутренние движения. У нас нет такой политики. Мы своим заняты, у нас продолжается конфликт с Россией. У нас своя война, у нас свой Крым, поэтому нам не до внутренних дел Беларуси.





Раньше мы с Беларусью находили баланс, не позволяющий третьей стороне нарушать наши отношения. Сейчас создана ситуация, где у господина Лукашенко и органов власти нет поля для маневра. Ограничивается фактически суверенитет страны. Это угроза. И для вас и для нас. Надо понимать, что не мы враги, но нас пытаются рассорить.





Даже Лукашенко. Никто не говорит, что он враг. Никто его не обвиняет. Даже его заявления о Крыме, о Донбассе, о том, что “ЛНР” приедет и будет допрашивать Протасевича... У нас есть официальная нота МИД Беларуси, которая подтверждает, что никаких допросов не было. Зачем это заявлять?





Или об оружии? Покажите хотя бы одну винтовку! За год на пунктах пропуска нашли несколько единиц оружия - об этом официально информируют пограничные службы.





Или о закрытии границ. И кому это поможет? Когда в Беларуси начались акции протеста, моментально у всех появились бело-красно-белые флаги. Как можно завести столько флагов или сшить за один день? Откуда? Границы с Украиной, Польшей, Литвой жестко контролируются. Где у вас открыто? С Россией. Соответственно, завезли оттуда. И это лишь один из аспектов.





- Да, недавно Александр Лукашенко заявил, что каждый сантиметр границы с Украиной будет контролироваться. Вы заметили какие-то изменения?





- Мы получили только уведомление, что усиливается режим охраны границы. Пожалуйста, это суверенное право Беларуси. Мы со своей стороны также усилим. На всякий случай. Но прекращать движение или запрещать посещать друг друга? Наоборот, мы открыты.





У нас были внесены изменения в законодательство для граждан Беларуси, которые не смогли на протяжении 90 дней оформить соответствующие документы для пребывания в Украине (продлен срок пребывания без регистрации до 180 дней).





- Это важный вопрос!





- Изменили законодательство и разрешили людям пребывать дольше, чем это было по двустороннему соглашению, поскольку им некуда было ехать. Тем более языковая среда и ментальные отношения очень близкие. Мне кажется, белорусы очень комфортно себя здесь чувствуют. В том числе и айтишники. Но это не целенаправленная политика вымывания ресурсов из Беларуси.





- То есть белорусские айтишники вам не нужны?





- Нужны, но это не политика высасывания ресурсов, как пробовали подавать это в Минске. Представители белорусских фирм обратились в министерство цифровой трансформации Украины. Оно первым инициировало изменения в законодательстве, которое позволило людям из этой сферы дольше оставаться на территории Украины.





Но через два месяца было принято общее правило для всех граждан Беларуси. Надо людям помогать!





Посмотрите на Польшу: там были тысячи наших граждан, которые были вне легального поля пребывания. Для них были созданы условия легализации. Граждане Беларуси не угрожают украинскому государству, а наоборот, могут помочь развитию определенных отраслей.





- Белорусские граждане, которые въезжают в Украину, они остаются или едут дальше? Какова статистика?





- За статистической информацией следует обратиться к представителям Миграционной службы Украины. Для постоянного проживания необходимо оформить соответствующее разрешение, которое не так просто получить.





Существует ряд ограничительных рамок в законодательстве Украины, связанных, в первую очередь, с безвизовым режимом с ЕС. Что уж точно могу отметить, это увеличение количества автомобилей на белорусских номерах.





- Украина прекратила авиасообщение с Беларусью после инцидента с самолетом Ryanair. Как вы оцениваете эту ситуацию? Минск был самым крупным хабом, откуда украинцы могли выехать в Россию.





- Причиной принятия такого решения были нелегитимные, по нашему мнению, и по мнению большинства европейских стран действия органов власти Беларуси по посадке самолета Ryanair. Наше решение обусловлено нарушением Беларусью международного законодательства.





Мне кажется, как раз, что спецоперация по задержанию Протасевича имела опосредованной целью лишить возможности Минск зарабатывать на транзитных пассажирах. Вы сейчас обращаетесь к кому? К России. Это очередная попытка усилить контроль над Беларусью, в том числе такими гибридными методами.





Но обращаю внимание, что граждане Беларуси могут спокойно пересекать границу через открытые пункты пропуска в рамках существующих правил по антиковидным ограничениям на автомобиле, автобусном транспорте. Я вам скажу, буквально три дня назад ехал по трассе Одесса-Киев – десятки автобусов на белорусских номерах свободно проезжают, никто их не ограничивает.





Мне кажется, больше проблем создается с белорусской стороны границы, чем у нас. Юг открыт для белорусов. Приезжайте, отдыхайте, здесь всегда вам рады. С добрыми намерениями всех принимаем.





Тоже самое с санкциями. Санкции - это легитимный и мирный способ реакции на нарушение международного права.





- Но в результате у нас возникли проблемы с двусторонней торговлей…





- Вот смотрите, у нас была проблема с торговлей. Мы даже с господином послом Беларуси разговаривали на эту тему. По заявлению одного из наших производителей был введен специальный режим тарифов на продукцию белорусского автопрома - 35%.





В ответ в Беларуси тоже введено большое количество разных ограничений. Наш суд, по заявлению белорусской компании, приостановил решение о 35%-й пошлине. И сейчас оно не действует.





В то же время в Беларуси административными методами всех производителей, поставщиков закрыли или ограничили. Лицензии не выдают, до свидания.





Или "мэр" Минска (заявил): “Надо украинские товары убрать”. Ну как так? В Украине белорусские товары на каждом углу.





Вы можете себе представить, чтобы мэр Киева заявил “белорусские товары убрать”? Как? Это рынок, это свободная страна. Хочешь идти продавать – выполнили все условия для ввоза товаров, заплатили пошлину, дальше делайте что хотите. Но в Минске надо порулить. Это создает негативную коннотацию.





- О Минском процессе, о минской площадке. В свое время Беларусь была своеобразным буфером в переговорах между Украиной и Россией. Готова ли сегодня Украина быть таким посредником в переговорах Беларуси и коллективным Западом?





- Во-первых, Минск никогда не был посредником. Минск – это место встречи. Мы благодарны Беларуси за предоставление такой площадки. Лучше плохие переговоры, чем хорошая война.





И действительно, минские соглашения подписывались в очень критической ситуации, когда фактически нечем было держать фронт. Это было прекращение наступательных действий, хотя войну не прекратило.





Затянувшийся минский процесс показывает, что нет желания у Российской Федерации решить этот вопрос.





Что касается нас как посредников в отношениях Беларуси с Западом, мы конечно готовы. Еще 10-го августа Люблинский треугольник: Литва, Польша и мы объявили, что открыты для диалога. Мы открыты как для белорусов, так и белорусских органов власти. Если есть запросы, мы готовы их рассмотреть.





Но таких обращений не было. Поэтому мы не вмешиваемся во внутренние дела Беларуси, не навязываем свою политику. Если будет такая инициатива, то мы конечно пойдем, будем вести переговоры, тем более, что на уровне экспертов, послов у нас сохраняется рабочая коммуникация.





- Готова ли дальше Украина использовать Минск, как площадку переговоров с Россией?





- Мы несколько раз по этому вопросу заявляли: нет сейчас такой возможности. Минск как переговорная площадка, себя уже исчерпала. Сейчас произошли персональные изменения в Трехсторонней контактной группе, появились новые посредники от ОБСЕ в рабочих группах. Они предлагают разные варианты, будем смотреть.





По моему мнению, сегодня главное - не навредить! Не следует чрезмерно политизировать те вопросы, которые являются чувствительными. Для нас, в частности, связанные с Крымом, оккупированными территориями Донбасса, с возможностью признания оккупационных властей легитимными органами власти – это для нас красные линии.



