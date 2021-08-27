Писатель жалуется, что правоохранительные органы Узбекистана арестовали его сына Джамола Холбоева безосновательно и до сих пор не пускают к нему родственников и адвоката. Активист также опасается, что к Джамолу могут применять пытки.





Ислом Холбоев связывает арест сына с выходом в Турции своей книги, в которой он описывает пытки в тюрьмах Узбекистана, а также говорит о беззаконии властей.





Писатель переехал в Турцию в 2014 году, он увез с собой четверых детей, в том числе Джамола вместе с его семьей. По словам Холбоева, в Турции его сын занимался ремесленничеством и воспитывал двоих детей. В начале августа Холбоев-младший вместе со своей семьей поехал в Узбекистан, чтобы поменять свой паспорт.





"За день до его возвращения в Турцию, 18 августа, в 6 часов утра сотрудники отдела МВД по борьбе с терроризмом увезли моего сына из арендованной им квартиры, которая находится в Сергелийском районе Ташкента.





С тех пор его никому не показывают, адвокату тоже не разрешают встретиться с ним. Мы даже не знаем, был ли суд, давший санкцию на арест", – рассказал Ислом Холбоев Радио Озодлик.





По словам адвоката Холбоева-младшего Арслана Шаймарданова, правоохранительные органы проигнорировали его запросы о предоставлении решений об аресте и содержании под стражей.





Пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиесов, комментируя задержание мужчины, ограничился лишь фразой, что арест Джамола Холбоева был произведен "без нарушений закона".