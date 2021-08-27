По его словам, белорусская пограничная служба не работает в обычном режиме, и их серьезное вооружение — сигнал Евросоюзу и НАТО.





Вряд ли вооружение планируется применять против беженцев, считает глава центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс.





"Лукашенко — отчаявшийся человек. Эти шаги показывают человека, которому нечего терять на международном уровне, и он ищет способы сохранить власть. Я думаю, его цель — найти какие-то рычаги влияния на ЕС, чтобы найти тему, о которой можно торговаться в обмен на смягчение санкций и легитимизации своей власти".





Портал Sargs.lv тоже обратил внимание на оружие беларуских пограничников — снайперские винтовки Драгунова (СВД) и легкие пулеметы системы Калашникова.





Он также пишет, что на беларуской стороне были замечены люди в форме без опознавательных знаков. Если месяц назад по границе прогуливался патруль из одного человека, то сейчас там постоянно ходят патрули, установлены стационарные контрольные пункты и наблюдается разная другая активность.





Беларусы постоянно фиксируют активность латвийских пограничников и земессаргов, снимая их на мобильные телефоны и на камеру. Используется также вооружение с приборами ночного видения и инфракрасными камерами.





Недавно пограничники заметили на территории Беларуси строительство палаточного города, и это значит, что скоро здесь может разместиться большее число военных единиц, подозревает Sargs.lv.