



Соединенные Штаты подключились к санкционному давлению на Минск. По мнению многих аналитиков, вероятность так называемых вторичных санкций — наказание физических и юридических лиц за сотрудничество с попавшими под санкции — может сделать белорусскую власть слишком дорогой для Москвы, и тогда санкции станут действительно мощным рычагом давления на белорусское руководство.





Бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии, старший аналитик Центра новых идей Павел Мацукевич скептично оценивает эффективность санкций, в том числе и вторичных:





"Для Беларуси все это будет иметь очень тяжелые экономические последствия. Хотя, насколько я понимаю, вторичные санкции пока не вводились. Они предусматривают возможность привлечения к ответственности физических и юридических лиц, которые оказывают некое содействие, но буквально речь о вторичных санкциях не идет.





В любом случае, сам факт того, что США идут на такие жесткие меры, создает очень негативное информационное воздействие на зарубежные бизнес-круги. Ни один уважающий себя серьезный бизнес не будет строить планы сотрудничества с Беларусью после такого решения США. Даже в тех сферах, которые не затронуты этими санкциями.





Я знаю, что «Штадлер-Минск», например, потерял уже несколько контрактов с западными партнерами, причем этот сектор промышленности не затронут санкциями. Речь идет вообще о времени, когда европейцы только анонсировали секторальные санкции. Компания Stadler перебросила эти заказы на свои заводы в других странах, а это значит, что через какое-то время белорусскому «Штадлеру» не останется ничего другого, как сокращать персонал.





Такое вот эхо санкционной вой­ны. Бизнес ценит репутацию и не вникает в санкционные детали, ему проще вообще не иметь дела с проблемной страной, и тогда гарантированно не будет неприятностей.





С другой стороны, мы знаем такой пример воздействия санкций, как Крым, который санкциями фактически изолирован от мира. Туда запрещены любые иностранные инвестиции, закрыт экспорт, туда запрещено поставлять технологическое оборудование, отключен SWIFT, нет авиа- и судоходного сообщения, нет ничего.





Полуостров полностью отрезан от мира. Запад попытался сделать Крым слишком дорогим для России, в том числе и через вторичные санкции. За семь лет санкций ухудшить жизнь получилось, а вернуть Крым — нет. Думаю, реакцией на эти явно не последние санкционные меры станут «крымизация» Беларуси и криминализация — переход бизнеса на теневые рельсы.





Не думаю, что в результате санкций Россия откажется от поддержки Беларуси, наоборот, у Москвы появляется дополнительный рычаг давления на Минск: страхами можно манипулировать. И это не Беларусь станет слишком дорогой для России, а российская поддержка будет обходиться нашей стране все дороже и дороже.





Беларусь будет вынуждена принимать российские условия сотрудничества без всякого торга, у страны не останется никакого выбора. И пока есть российская поддержка, санкционное давление на Беларусь может продолжаться бесконечно долго, вплоть до полной международной изоляции страны по примеру Крыма.





И перспектива стать полностью дотационным регионом России с формальным статусом независимого и суверенного государства становится весьма осязаемой"