Старый анекдот: "Когда Украину примут в ЕС? После Турции. А когда Турцию? Никогда…" В каждой шутке, как известно, есть лишь доля шутки.

Старый анекдот: "Когда Украину примут в ЕС? После Турции. А когда Турцию? Никогда…"





В каждой шутке, как известно, есть доля шутки.





А если серьезно, то я недавно изучал свежий аналитический отчет Евростата. Не сборник текущей статистики, а, именно прогнозную часть.





Что заинтересовало. В ближайшие десять лет в Европе образуются две демографически-ресурсные воронки, которые будут аккумулировать в себе основной потенциал развития.





Первая, осевая — это Германия, Нидерланды, Польша, Австрия, Чехия, Словакия и Венгрия.





Вторая — переферийная, балтийская: Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия.





Но именно на осевой воронке развития будет строиться динамика ЕС в ближайшей перспективе. Все, что может угрожать ее существованию, будет блокироваться.





Что значит вступление Украины и Беларуси в ЕС?





Это, в первую очередь, потенциальная возможность образования совместно с Польшей, огромного славянского субстрата, с населением в 90 млн. человек.





Это больше, чем в современной Германии — 83 млн.





Подобное образование (что-то наподобие идеи гетмана Ивана Выговского о совместном Русско-Польско-Литовском княжестве) для Германии грозит огромным набором рисков и разрушением той самой осевой воронки развития ЕС.



