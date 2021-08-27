Украинский аналитик: У Беларуси больше шансов вступить в ЕС, чем у Украины
Любое усиление государства, промышленности и экономики, демографический рост, будут отдалять Украину от вступления в ЕС, как это и произошло с Турцией при Эрдогане. Сильную Украину в ЕС не примут, пишет экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.
Старый анекдот: "Когда Украину примут в ЕС? После Турции. А когда Турцию? Никогда…" В каждой шутке, как известно, есть лишь доля шутки.
Старый анекдот: "Когда Украину примут в ЕС? После Турции. А когда Турцию? Никогда…"
В каждой шутке, как известно, есть доля шутки.
А если серьезно, то я недавно изучал свежий аналитический отчет Евростата. Не сборник текущей статистики, а, именно прогнозную часть.
Что заинтересовало. В ближайшие десять лет в Европе образуются две демографически-ресурсные воронки, которые будут аккумулировать в себе основной потенциал развития.
Первая, осевая — это Германия, Нидерланды, Польша, Австрия, Чехия, Словакия и Венгрия.
Вторая — переферийная, балтийская: Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия.
Но именно на осевой воронке развития будет строиться динамика ЕС в ближайшей перспективе. Все, что может угрожать ее существованию, будет блокироваться.
Что значит вступление Украины и Беларуси в ЕС?
Это, в первую очередь, потенциальная возможность образования совместно с Польшей, огромного славянского субстрата, с населением в 90 млн. человек.
Это больше, чем в современной Германии — 83 млн.
Подобное образование (что-то наподобие идеи гетмана Ивана Выговского о совместном Русско-Польско-Литовском княжестве) для Германии грозит огромным набором рисков и разрушением той самой осевой воронки развития ЕС.
Этим, кстати, объясняется и сила российского влияния там: Москва понимает, что с Беларусью это возможно.
Если представить себе историческое фентези: в Беларуси каким-то образом исчезает фактор Лукашенко и РФ, и происходит смена власти как у нас, то уже лет через пять эту страну приняли бы в НАТО, а через десять — в ЕС.
Причем, вместе с коррупцией, ментальным кодом, неэффективностью институций и патернализмом населения.
Как приняли в НАТО и дали дорожную карту на вступление в ЕС абсолютно коррупционной и неэффективной Черногории, не способной даже отдать один разворованный китайский кредит.
И пока держат на коротком поводке Сербию.
В этом плане, наши политические элиты, сами того не понимая, попали в историческую ловушку: вступление Украины в ЕС возможно не в фазе нашего максимального развития, как пытаются нас уверить, а в фазе нашего максимального ослабления, когда мы не будем представлять потенциальную угрозу в контексте коррекции тех тенденций, которые выгодны Германии.
Вот такой парадокс: любое усиление государства, промышленности и экономики, демографический рост, будет отдалять нас от вступления в ЕС, как это и произошло с Турцией при Эрдогане.
Сильную Украину, с потенциалом хотя бы на уровне современной Турции в ЕС не примут, для интеграции в Евросоюз придется стать "маленькой проблемой", чем-то наподобие Черногории.
Но тут опять загвоздка — доставшийся нам потенциал столь огромен, что даже с талантами наших "элит" его еще амортизировать, а по простому — пилить, несколько десятков лет.
Нашим адвокатом по вступлению в ЕС могла стать Британия, заинтересованная в геополитическом наморднике для Германии, но она вышла из ЕС.
Франция как "контр-осевая страна" слишком индифферентна к нашим проблемам (в стиле Скарлетт — "Я подумаю об этом завтра").
Главный противник нашего вступления в ЕС, на сегодня, это Германия.
Естественно, немцы не будут об этом говорить публично.
Они используют вербальные знаки вроде голландского референдума или заявлений австрийских политиков.
Сильный славянский конгломерат в 90 млн. у их восточных границ им ни к чему.
Я далек от мысли, что такое образование сможет создать конкуренцию Германии или стать для немцев проблемой № 1.
Но это, что-то вроде необязательной помехи в реализации стратегических целей, как стая птиц для взлетающего самолета. Лучше не допустить.
Поэтому, мы можем сколь угодно радоваться тому, что "за нас" Эстония, Латвия и Литва, но осевую политику в ЕС формируют не они, а Берлин.
И в его планах, есть расширение зоны свободной торговли на восток, но нет планов о расширении на восток общеевропейского дома….
13:03 27/08/2021
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