Денис Урбанович, архивное фото





Урбанович и Мацкойть вышли на свободу в конце июля после 20-суточного ареста. Они рассказывали о бесчеловечных условиях содержания в изоляторе на Окрестина. Тригубов вышел на свободу в конце июня после 30 суток ареста.





Их знакомый рассказал журналистам, что от Урбановича после освобождения сотрудники КГБ требовали распустить "Молодой фронт" и угрожали уголовным делом.





В Ветку активисты приехали из Гомеля и пошли в кафе. Туда подъехали четыре машины силовиков. Активистов доставили в отделение милиции. Мацкойтя отвели отдельно от остальных, так как он якобы объявлен в розыск в Минске.





Урбановича и Тригубова, как сообщается, сперва поселили в гостиницу в Ветке за их собственный счет, а через несколько часов забрали оттуда, отвезли в Мозырь и поселили в другую гостиницу. Оттуда активисты могли звонить знакомым, но сотрудники КГБ ходили вслед за ними. В конце концов их задержали, повели в Следственный комитет, дали дежурного адвоката.





Следователь из Мозыря сообщил родственникам Урбановича, что его подозревают в организации массовых беспорядков в Мозыре в августе 2020 года. Между тем, по словам знакомого, Урбанович в то время был в Логойске.





Мацкойть говорит, что стал жертвой провокации: он одолжил знакомому деньги, а тот оставил в залог мобильник. А после этого написал заявление в милицию о краже.





Пока Мацкойть отбывал арест в изоляторе, его квартиру взломали. Когда он вернулся домой, то увидел на дверях бумажку от имени участкового с предложением добровольно сдаться: его обвиняют в краже (ст. 205 УК) и в чем-то, связанном с наркотиками (ст. 328 УК). Позже статью о наркотиках якобы сняли.





Кроме того у Мацкойтя хотят забрать трехкомнатную квартиру в Минске, которая осталась от родителей, но не была приватизирована. За последний год активист не имел постоянной работы и не оплачивал ту квартиру.