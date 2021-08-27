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Протасевич надеется на приговор без лишения свободы

Роман Протасевич, задержанный в мае после посадки в Минске самолета Ryanair экс-главред популярного белорусского Telegram-канала, который был признан экстремистским, надеется что приговор суда по его делу не будет связан с лишением свободы.



Об этом он рассказал в интервью главе "Круглого стола демократических сил" Юрию Воскресенскому, которое опубликовано в издании КСДС. 

"По моему делу расследование продолжается – как скоро оно закончится, я не знаю. И надеюсь, что приговор, который вынесет суд, в моем случае не будет связан с лишением свободы. Я чувствую в себе силы, чувствую, что хочу работать на благо Беларуси. Я и так, в принципе, признаю свои ошибки и, как говорил ранее, хочу что-нибудь сделать для страны и общества", - признался Протасевич.

"Да, все это зависит не от меня…. Но надеюсь, что суд и президент увидят, что люди способны меняться и признавать свои ошибки. Вот и все", - добавил он.
Smartpress.by
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