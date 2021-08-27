







Об этом он рассказал в интервью главе "Круглого стола демократических сил" Юрию Воскресенскому, которое опубликовано в издании КСДС.





"По моему делу расследование продолжается – как скоро оно закончится, я не знаю. И надеюсь, что приговор, который вынесет суд, в моем случае не будет связан с лишением свободы. Я чувствую в себе силы, чувствую, что хочу работать на благо Беларуси. Я и так, в принципе, признаю свои ошибки и, как говорил ранее, хочу что-нибудь сделать для страны и общества", - признался Протасевич.





"Да, все это зависит не от меня…. Но надеюсь, что суд и президент увидят, что люди способны меняться и признавать свои ошибки. Вот и все", - добавил он.