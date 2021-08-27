



Константин Латушкин никогда не имел отношения ни к написанию текстов, ни к созданию видеоконтента. Он, как программист, просто обслуживал по заказу клиентов интернет-страницы. И всё было хорошо, пока к нему за помощью не обратилась редакция могилёвского общественно-политического портала “Магілёўскі рэгіён” 6tv.by. Стандартное сотрудничество дорого обошлось в условиях правового дефолта.





29 июля Константин пришёл домой после утренней тренировки. Стал готовить завтрак себе и двухлетнему сыну (а у семьи, к слову, двое детей), как микроволновка подала знак о том, что электричество вдруг отключилось. Тут же раздался стук в дверь. Оказалось, что шестеро силовиков вырубили пробки во всех квартирах, чтобы попасть к программисту домой.





СПРЯТАЛ НОУТБУК В РЮКЗАК РЕБЕНКА





Гости были в штатском. Позже удалось установить, что четверо из них были обычными милиционерами, укутавшимися в свои маски так, что видны были только глаза.





Ещё двое — сотрудники УКГБ по Могилевской области, которые лиц не прятали. В руках у них было постановление на обыск в квартире в связи с возбуждением уголовного дела по статье за “Терроризм”.





За понятыми они сбегали в ближайший магазин, начали обыск. Константин Латушкин поступил нетривиально: пока чекисты угрожали ему реальной отправкой в СИЗО, он совершенно хладнокровно поместил свою рабочую машину – большой MacBook — в вещи детей и на глазах у КГБ-шников вывел их к лифту – погулять с мамой на улице.





Службистам же он предложил посмотреть и конфисковать два старых компьютера, из которых работал всего один.





Затем сотрудники облуправы КГБ затребовали у своей жертвы телефон, который был подчищен также прямо у них на глазах, пока Константин, открывший дверь в одних трусах, одевался. С умным видом спецагенты прощупали всю квартиру, но, конечно, ни запрещённой символики, ни оружия, ни наркотиков не нашли. То есть, не нашли вообще ничего – и даже отдали технику. Но с собой все же забрали самого Константина.





ЗА ЛАТУШКИНЫМ СЛЕДИЛИ. ЦЕЛЬ — САЙТ





А далее было самое интересное. Примерно в 11.00 все вместе поехали в известное здание на улице Пионерской – главный областной офис КГБ, и там начался допрос, в ходе которого выяснилось, что распорядок дня Латушкина был давно известен чекистам – те за ним следили.





Они прямо пригрозили, что раз половина редакции 6tv.by во главе с главным редактором Дмитрием Соловьевым покинула Беларусь, сидеть в СИЗО будет именно Латушкин. Правда, каким боком к терроризму относится вполне себе стандартный городской новостной портал — неизвестно.





Но тут же был предложен и выход. Агенты провинциального отделения спецслужбы решили начать свою игру. Но, правда, нехитрую. Шантажом и угрозами они затребовали дать им пароли от сайта, чтобы самим контролировать его контент. Получив заветные данные, они посчитали, что заполучили программиста в свои руки в обмен на выход на свободу.





Цель всей комбинации они не скрывали – любыми методами выловить лично редактора 6tv.by Дмитрия Соловьёва.





Но вдруг выяснилось, что сайт резко перестал работать, и что с этим делать, даже имея пароли, никто не знает. А Соловьёв, как ни в чём не бывало, продолжал спокойно общаться с коллегами, понимая, что предъявить ему особо нечего.





Огорчило агентов и то, что по долгу службы Латушкин не пересекался ни с кем из журналистов, поэтому ничего о них выудить не удалось.





После длительной беседы, получив агентурное имя “предположим, Иванов”, Константин Латушкин, отец двоих несовершеннолетних детей, вышел на волю только после семи вечера, не получив на руки никаких документов. Пообещав, конечно, что будет помогать сотрудникам КГБ всем, чем сможет.





WASTED





Однако карьера Джеймса Бонда его не интересовала. В тот же день он забрал свой необходимый для работы MacBook и отправился в одну из европейских стран готовить плацдарм для жены и детей. В минувшие выходные они также успешно приземлились в одной из столиц, где о Беларуси вспоминают в основном, как о репрессивной машине в центре Европы.





Некто “Олег”, сотрудник КГБ, постоянно пытался узнать, что же случилось и регулярно слал сообщения в Viber.





А случился всего лишь провал – даже завладев паролями от сайта, у сотрудников КГБ не удалось взять контроль ни над ним, ни над редакцией.