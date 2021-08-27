Правительства США, Британии и Германии утром четверга предупреждали, что в течение дня в районе аэропорта может произойти теракт. Эвакуация из аэропорта продолжается, несколько стран континентальной Европы заявили, что почти закончили вывозить людей. Русская служба Би-би-си следит за развитием событий.





Коротко





В четверг в аэропорту Кабула прогремело два взрыва. Источник Би-би-си в афганских структурах здравоохранения говорит о 90 погибших и 150 раненых.

Пентагон сообщает о 13 погибших и 18 раненых среди военнослужаших.





Ответственность взяло на себя афганское подразделение "Исламского государства". Эта группировка враждует с талибами, которые осудили теракт.





15 августа войска "Талибана" стремительно захватили Кабул. Президент Ашраф Гани бежал, он впоследствии обнаружился в Объединенных Арабских Эмиратах.





"Талибан" настаивает, что солдаты стран НАТО должны покинуть Афганистан к 31 августа. Если этого не произойдет, талибы грозят "последствиями".





"Талибан" заявляет, что гражданам ничего не угрожает. Талибы анонсировали "всеобщую амнистию"





По меньшей мере 90 человек погибли при взрывах у аэропорта Кабула. Что известно

Возле кабульского аэропорта, где собрались тысячи бегущих из страны афганцев, в четверг прогремели два мощных взрыва. По меньшей мере 90 человек погибли и около 150 ранены. Среди погибших - 13 американских военных. Ответственность взяли на себя радикальные исламисты.





7:29

Эвакуацию посольств и граждан западных стран планируется закончить к 30 августа

Все западные страны планируют полностью эвакуировать свои посольства и граждан из Кабула до 30 августа, сообщил Рейтер дипломат при НАТО. Операция завершится 31 августа, но в последние два дня основные силы будут направлены на вывоз остающихся американских войск.





Вот что известно о том, сколько крупным странам осталось вывезти своих граждан:





Граждан США, как считается, в Афганистане еще около 1500 человек.

Великобритания оценивает численность оставшихся граждан в 400 человек.

Граждан Германии - примерно 200 человек.

Сколько граждан Франции осталось в Афганистане, неизвестно, но Париж планирует завершить эвакуационные рейсы к вечеру пятницы, то есть уже сегодня.





7:23

Британия спасла афганцев, чьи контактные данные остались в посольстве

МИД Великобритании сообщил агентству Рейтер, что вывез в безопасное место три афганских семьи, чьи контактные данные содержались в документах, оставшихся в брошенном здании посольства в Кабуле.





Во вторник газета Times написала, что ее корреспонденты нашли эти документы на территории посольства, которая патрулировалась боевиками "Талибана" (запрещен в России). В бумагах содержались имена афганцев и способы связи с ними. Сотрудники газеты передали документы МИД Великобритании.





Посольства обычно уничтожают такого рода документы, но в данном случае, как объяснили в Форин-офисе, не успели, настолько быстро талибы заняли Кабул.





6:20

Число жертв возросло до 90

Представитель афганского министерства здравоохранения, пожелавший остаться неназванным, сообщил Би-би-си, что число погибших в результате взрывов на въезде в аэропорт возросло до 90 человек, более 150 пострадали.





6:17

Талибы утверждают, что потеряли из-за взрывов 28 человек

Среди погибших в результате взрывов вблизи кабульского аэропорта погибло по меньшей мере 28 членов движения "Талибан" (в России оно запрещено), сообщил агентству Рейтер представитель талибов. "Мы потеряли больше людей, чем американцы", - указал он.





США, по последним данным, потеряли 13 военнослужащих.





5:25

Замедлилась ли эвакуация гражданских лиц после взрывов?

Анонимный источник агентства Рейтер говорит, что после взрывов на подступах к аэропорту Кабула эвакуация гражданских лиц только ускорилось. Рейтер описывает своего собеседника как сотрудника западных служб безопасности, находящегося в аэропорту. По словам источника, самолеты продолжают вылетать регулярно.





4:41

Австралия сообщила, что уже вывела все войска из Афганистана

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон осудил теракт на въезде в кабульский аэропорт - он назвал его "злодейским, просчитанным и бесчеловечным нападением на невинных и храбрых". Из его заявления также стало известно, что еще за несколько часов до взрывов те же ворота охраняли австралийские военные. Но сейчас они уже далеко - в настоящий момент в Объединенных Арабских Эмиратах. Как рассказал министр обороны Питер Даттон, Австралия немедленно эвакуировала всех оставшихся военнослужащих после получения данных о подготовке нападения в ближайшее время.





За девять дней Австралия эвакуировала из Кабула 4100 человек - своих граждан и афганцев, получивших австралийские визы.





3:49

Число американцев, погибших в результате взрывов, выросло до 13

Министерство обороны США сообщило, что еще один военнослужащий умер от ран, полученных в результате взрывах на подступах к аэропорту Кабула. Таким образом, общие потери американцев достигли 13.





Еще 18 военнослужащих получили ранения.





Десять из 13 погибших американцев и несколько раненых служили или служат в Корпусе морской пехоты США, сообщил Франс пресс пресс-секретарь корпуса майор Джим Стенгер.





1:17

На иранской границе беженцев немного

Огромные толпы желающих покинуть Афганистан можно наблюдать не только в аэропорту Кабула, но и на границе с Пакистаном. С западной же границы, с Ираном, пока ни о чем подобном не слышно.





Официальные пограничные переходы Иран закрыл с 16 августа, кроме двух используемых для торговли. С тех пор массового притока беженцев из Афганистана не было, сообщила Би-би-си представительница ООН.





По оценкам ООН, с июня в Иран из Афганистана прибыло всего около 7 тыс. человек. Правда, эти официальные оценки наверняка многих не учитывают, поскольку афганцы пользуются тем, что представительница ООН назвала "неформальными пограничными пунктами".





Однако еще в октябре прошлого года в статусе беженца в Иране находилось 780 тыс. афганцев. Сверх того, в стране находилось около 2 миллионов афганцев без документов и около 600 тыс. с афганскими паспортами.





1:04

Дали ли талибам список желающих эвакуироваться?

На пресс-конференции в Белом доме был задан еще один интересный вопрос: правда ли, что США дали талибам список афганцев, желающих эвакуироваться, чтобы те пропустили их в аэропорт?





Байден говорит, что не может утверждать это с уверенностью, но вполне допускает, что такое могло быть.





0:55

Последний вопрос: почему впервые с начала года в Афганистане погибли американцы и несет ли Байден за это ответственность

Последний вопрос Джо Байдену: с начала этого года в Афганистане никого из американских военных не убивали, а теперь, когда Байден начал эвакуацию, 12 человек погибли. Чувствует ли Байден ответственность за это?





Президент отвечает, что американцев в этом году не убивали только потому, что "предыдущий президент" (Дональд Трамп) заключил соглашение с талибами, по которому они обязались не нападать на американцев в обмен на вывод войск. Но по этому соглашению эвакуация должна была завершиться еще к 1 мая.





В остальном Байден повторяет свой тезис, что США воюют в Афганистане уже 20 лет, и бесконечно это продолжаться не может.





0:47

Что будет с теми, кто не сможет улететь до 31 августа?

Джо Байдену задали такой вопрос. Байден ответил, что гарантировать всем эвакуацию невозможно. Афганцев, не приемлющих "Талибан" (запрещен в РФ), в Афганистане миллионы, сказал президент.





0:43

Сворачивать операцию еще раньше Байден тоже не готов

Корреспондент Ассошиэйтед пресс спросил Джо Байдена, что учитывая, насколько опасна ситуация вокруг кабульского аэропорта, не думает ли он свернуть операцию досрочно, еще до 31 августа.





Байден ответил, что в Кабуле еще остаются американские граждане, обладатели грин-карт и афганцы со специальными визами.





0:41

Речь Байдена

Президент Джо Байден выступил в Белом доме после теракта вблизи кабульского аэропорта.





Он отдал дань памяти американским военным, погибшим в результате взрывов, назвал их героями и сказал, что его сердце болит за всех, кто потерял близких.





Он подчеркнул, что террористам из местного филиала ИГ (запрещено в России) не удастся остановить миссию по эвакуации американцев и уязвимых афганцев. Обращаясь к тем, кто устроил теракт, он сказал: "Знайте: мы не забудем, мы не простим, мы вас выследим и заставим заплатить". Он сказал, что время для этого США выберут сами.





Байден закончил свое выступление минутой молчания в память о погибших, после чего согласился ответить на вопросы журналистов.





Первый вопрос был о том, намерен ли он увеличить военный контингент для охраны аэропорта. Байден ответил, что он был готов это сделать, но никто из военного командования его об этом не просил.





23:47 26 августа 2021

Что говорят в Пентагоне





Глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи только что закончил свой брифинг. Вот, что он рассказал:





Угроза, которую представляет ISIS-K, ИГИЛ в Афганистане, очень реальна.

США считают, что ИГИЛ может пойти на атаки с помощью автомобилей, смертников и ракет.

Талибы уже предотвратили ряд атак.

ISIS-K стреляла по взлетающим транспортникам, но безуспешно. В США считают, что у группировки нет портативных антивоздушных ракет.

Пентагон не считает, что ситуация в аэропорту требует ввода новых войск.

Для отслеживания ситуации и предотвращения дальнейших атак используются дроны.

Эвакуировать осталось около 5 тыс.человек. Уже вывезено 104 тыс. человек.





22:24 26 августа 2021

Республиканцы вспоминают обещания Байдена мстить за гибель военных

Объявляя эвакуацию 16 августа, президент Байден сказал, что США ответят на гибель своих граждан или военных в Афганистане "разрушительной мощью" и быстро. Теперь бывший конгрессмен Даг Коллинз, в прошлом единственный военный священник в Палате представителей США, призывает Байдена к действию.





"Мы дали ясно понять "Талибану", что любая атака, любое нападение на наши силы или вмешательство в нашу работу в аэропорту будет встречено быстрым применением силы", - президент Байден, одну неделю назад", - написал Коллинз в "Твиттере".





Пентагон вечером в четверг подтвердил гибель 12 военных армии США при взрывах. Еще 15 были ранены.





Глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи уточнил, что цифры Пентагона не окончательные.