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Неизвестный открыл огонь по посольству Франции в Танзании, есть погибшие

В Танзании неизвестный мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции и охране здания посольства Франции, в результате чего погибли четыре человека и еще шестеро пострадали, сообщает телеканал France24.

В полиции уточнили, что сначала нападавший застрелил двух полицейских из пистолета на перекрестке в районе, где размещены дипломатические представительства. Затем преступник забрал винтовки у убитых полицейских и направился в сторону французского посольства, находящегося на расстоянии нескольких сотен метров, стреляя по дороге.

Президент Танзании Самия Хасан Сулуху на своей странице в Twitter сообщила, что полиция ликвидировала преступника после того, как он убил четырех человек. "Я выражаю свои соболезнования семьям трех полицейских и одного офицера службы безопасности, которые погибли после того, как вооруженный мужчина напал на них в районе Саленда в Дар-эс-Саламе", - написала президент Танзании.

Отмечается, что мотивы нападения пока неизвестны.
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