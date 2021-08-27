В полиции уточнили, что сначала нападавший застрелил двух полицейских из пистолета на перекрестке в районе, где размещены дипломатические представительства. Затем преступник забрал винтовки у убитых полицейских и направился в сторону французского посольства, находящегося на расстоянии нескольких сотен метров, стреляя по дороге.





Президент Танзании Самия Хасан Сулуху на своей странице в Twitter сообщила, что полиция ликвидировала преступника после того, как он убил четырех человек. "Я выражаю свои соболезнования семьям трех полицейских и одного офицера службы безопасности, которые погибли после того, как вооруженный мужчина напал на них в районе Саленда в Дар-эс-Саламе", - написала президент Танзании.





Отмечается, что мотивы нападения пока неизвестны.