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Комментировать их местонахождение на территории Беларуси — не в компетенции МВД», — подчеркнули в министерстве.





Представитель Пограничной службы Кристине Петерсоне подтвердила агентству, что сейчас вблизи латвийской границы больше нет людей, которые потенциально могли бы попытаться незаконно пересечь границу, пишет Delfi.lv





«Государственная пограничная служба, выполняя свои обязанности в обстоятельствах чрезвычайной ситуации и в рамках закона, провела необходимые мероприятия, чтобы вернуть в Беларусь желающих незаконно пересечь границу», — заявила Петерсоне.





Ранее сообщалось, что в день визита агентства ООН с границы Латвии и Беларуси пропали все застрявшие беженцы.





Представитель организации «Хочу помочь беженцам» Эгилс Грасманис был обеспокоен тем, что в ночь с 23 на 24 августа с границы пропали 83 человека. Латвийская Погранохрана не смогла это объяснить.





Грасманис рассказал, что организация приобрела еду для застрявших на границе людей, но 24 августа Погранохрана сообщила, что ее некому передать, а 23 августа прервался контакт с застрявшими соискателями убежища. Доброволец был в недоумении, как из четырех мест одновременно могли пропасть люди.



