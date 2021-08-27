+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Против политзаключенной Ольги Класковской в колонии завели новое уголовное дело

Как стало известно правозащитникам, на 39-летнюю политзаключенную Ольгу Класковскую завели новое дело по ст. 369 Уголовного кодекса за комментарий в социальных сетях.



В комментарии, который был размещен еще до ее ареста 14 октября прошлого года, она якобы оскорбила милиционера из Бреста. Мать Ольги уже вызывали на допрос по новому уголовному делу. В своем письме к матери женщина предполагает, что скоро ее могут этапировать в Брест, где состоится суд.

Напомним, 22 декабря Ольгу приговорили к 2 годам колонии по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса за перекрытие движения транспорта в Серебрянке в Минске. В настоящее время Класковская отбывает свое наказание в гомельской женской колонии. До этого времени на женщину оказывается давление: ее неоднократно наказывали карцером, а с 3 августа Ольгу на три месяца перевели в помещение камерного типа (ПКТ) в связи с “систематическим нарушением правил внутреннего распорядка”. Ей запрещены все встречи и телефонные звонки (исключение — общение с адвокатом). За полгода в колонии ей разрешили получить только одну передачу. На свидания с родственниками Ольга также не получает разрешения.

Но, несмотря на это, Ольга держится бодро:

«Я все выдержу и обязательно вернусь к вам. Главное — нам всем не падать духом. Я себе этого не позволяю и думаю все время про вас, про будущее, про лучшую жизнь в нашем Отечестве. Знаю, что все обязательно закончится хорошо».

Поддержите политзаключенную письмами солидарности и открытками: ИК №4, 246035, г. Гомель, ул. Антошкина, 3
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]