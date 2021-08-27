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Власти Гаити предложили вознаграждение за сведения об убийцах президента

Правительство Гаити выплатит более 60 тысяч долларов тем, кто поможет установить местонахождение трех лиц, причастных к убийству президента страны Жовенеля Моиза. Инцидент случился в июле текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EFE.

Среди разыскиваемых - бывшая судья Кассационного суда республики Вендель Кок-Тело, экс-сотрудник министерства юстиции Жозеф-Феликс Бадьё и бывший сенатор Джон-Жоэль Жозеф.

Моиз был смертельно ранен в ходе нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля, огнестрельные ранения также получила его супруга.

Позже власти объявили, что в группу нападавших входили 26 граждан Колумбии, часть из которых уже арестована. Всего по делу об убийстве задержаны более 40 человек. Президента похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.
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