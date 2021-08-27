Об этом сообщае т РБК-Украина со ссылкой на EFE.





Среди разыскиваемых - бывшая судья Кассационного суда республики Вендель Кок-Тело, экс-сотрудник министерства юстиции Жозеф-Феликс Бадьё и бывший сенатор Джон-Жоэль Жозеф.





Моиз был смертельно ранен в ходе нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля, огнестрельные ранения также получила его супруга.





Позже власти объявили, что в группу нападавших входили 26 граждан Колумбии, часть из которых уже арестована. Всего по делу об убийстве задержаны более 40 человек. Президента похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.



