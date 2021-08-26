Аналитик Егор Лебедок сравнил происходящее в Беларуси с событиями, описанными в книге Александра Зиновьева “Зияющие высоты”, пишет Беларуская праўда, которая представляет собой “сатиру на жизнь советского общества (общество вымышленного Ибанска)”:





-Неплохо подходит и к тому обществу, которое стремится сформировать Лукашенко. В таком ключе то, что организованная им группа лиц пытаются навязать, – «кто-то должен быть вне политики» (а некоторые сами это талдычат десятилетиями) как раз есть синоним того, что эти кто-то должны быть в его подчинении, в крайнем случае соподчинении. Независимость от «государства» должна быть упразднена, «политика» в лукашенковском варианте сводится лишь к «линии поведения индивида или группы», не выступающей за рамки дозволенного властью и не снижающей зависимость от государства.





…Лукашенко не видит себя политиком (они, его же словами, «должны соблюдать законы»), он видит себя властью – выше политики и бизнеса, на него законы не распространяются, они писаны подчиненным или сотрудничающим, а также “уголовникам”. Попытку взять у него власть даже политическим путем он рассматривает как уголовное деяние, кражу («мою страну я не отдам» и т.п.). Это даже не целевая пропагандистская тема, а вполне естественным образом, как подмечает Зиновьев, в таких мозгах зреет это понимание, искреннее и логичное в таком мышлении. Поэтому у нас почти всегда кандидаты в президенты-политики сидят, не сидят лишь те, кто в «соподчинении», то есть неполитики, – поясняет Егор Лебедок.