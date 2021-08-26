Беларусь откроет посольство в Зимбабве. Такое постановление 23 августа принял Совмин. Чем эта африканская страна так привлекает белорусские власти? Есть ли смысл концентрироваться на данном направлении? Об этом «Филин» спросил у экс-дипломата, старшего аналитика Центра новых идей Павла Мацукевича.





— Африка, конечно, имеет огромный потенциал, но не все могут этот потенциал использовать. Мне понятно желание белорусских властей там поработать. Сегодня именно в Африке мы пытаемся ковать нашу многовекторность и легитимность, — считает собеседник. — И в принципе, МИД всегда старался на любом пятачке возможностей выжать максимум.





Мне кажется, что возможности по Африке у нас скромные. У Беларуси нет средств вкладываться в этот континент, наша страна всегда работала по принципу: «Утром деньги, вечером стулья». Ожидать крупной отдачи тут не приходится.





Например, Китай вкладывает в Африку миллиарды долларов. Как мы можем тягаться с такими монстрами? Вряд ли Африка станет для Беларуси точкой роста.





Совокупный товарооборот между Беларусью и всеми странами Африки даже не достигает миллиарда долларов. Но это не значит, что не надо искать возможностей. Все же наша продукция не везде конкурентоспособна, может в Африке она как раз бы подошла, но далеко не всем африканским странам есть чем платить за нее.





Касаемо Зимбабве, я бы с удовольствием прочитал обоснование причин открытия там нашего посольства, но реальная подоплека вряд ли когда-нибудь увидит свет. Дело темное, как и многое, что происходит в Африке. Не удивлюсь, если новое посольство возглавит Виктор Шейман.









Павел Мацукевич. Фото DW.





Есть несколько аспектов на поверхности, позволяющих сделать определенные выводы. Зимбабве — страна больше чем Беларусь, и по территории и по населению. При этом их ВВП порядка 40 миллиардов долларов, у Беларуси — 60. Это очень скромные показатели, и ожидать бешеной экспортной удачи тут не приходится.





Плюс ко всему Зимбабве не имеет выхода к морю — это серьезный недостаток в вопросе поставки туда любой продукции, пишет Филин. Наши посольства традиционно воспринимаются режимом как пункты сбыта товаров, но дипломаты не получают продукцию на реализацию. Открывать посольства для продвижения товаров совсем не обязательно — это задача маркетинговых служб предприятий.





Удивителен контраст — 1 сентября мы закрываем посольство в Канаде, но собираемся открыть Зимбабве. Что для белорусских интересов представляет больший потенциал: страна с 40-миллиардным ВВП, или страна, где ВВП составляет 1,7 триллиона долларов. Второй показатель — это Канада, ее ВВП даже немного выше, чем у России. Наши стратегические интересы лежат скорее в Канаде, чем в Зимбабве.





Понятно, что потенциалом Канады мы сейчас воспользоваться не можем, для этого нужно соблюдать элементарные международные приличия — не сажать людей за инакомыслие, считать голоса на выборах. Если соблюдать хотя бы этот минимум, тогда перед Беларусью могут раскрыться возможности такой страны, как Канада. Уйти оттуда легко, а вот вернуться — нет.





Нельзя рассматривать Африку как «поле чудес», которое даст нам невероятные результаты. Этот рынок требует огромных вложений и не гарантирует отдачи: может повезет, а может — нет.





Есть ли у Беларуси интересы в Зимбабве в плане продажи оружия в соседние страны.





— Оно, возможно, все так и есть. Этот гешефт существовал и будет существовать. Неслучайно туда организуются миссии особо приближенных Лукашенко людей. Однако, для всего этого нет необходимости открывать посольство.





Личные связи могут сыграть злую шутку с интересами страны. Пример Венесуэлы в этом смысле более чем красноречив: как только не стало Уго Чавеса, то исчезли и возможности. С тех пор мы пытаемся унести оттуда ноги и вернуть вложенные деньги.





Продолжится ли сокращение белорусских дипломатических представительств в странах Запада?





— Особо уже и закрывать нечего. Посольства очень сильно проредила оптимизация МИД, когда кто-то придумал просто механически сократить штат дипломатов на четверть. Это очень сильно ударило по представительствам за рубежом. В те годы в наших посольствах в западных странах сократили почти всех политических советников, которые отвечают за политический диалог.





Наши представительства в Европе очень маленькие, когда я возглавлял такое в Швейцарии, то там кроме меня был только консул. И весь комплекс отношений со страной делился на двоих.





Сейчас в посольстве в Швейцарии уже три дипломата, и это минимум, не подлежащий сокращению. Закрытие посольства — очень сомнительная экономия, а для отношений — это гигантские потери.





Не должна наша карта посольств зависеть от того, кто находится у власти. Власть — величина переменная, а интересы страны — постоянная.



