



Во-первых, эта информация не соответствует действительности фактологически. Ни штаб Тихановской, ни представители Белорусской Автокефальной Церкви ни о чем подобном не заявляли. В опубликованной речи лидерки демократического движения, в видео-трансляциях или записях почти часового пребывания Светланы Тихановской в культурном центре белорусской диаспоры в Нью-Йорке, размещающемся в том же здании, что и приход Кирилла Туровского Белорусской Автокефальной Православной Церкви, нет ни одного упоминания или намёка на Константинопольского патриарха, томос, автокефалию, церковное устройство, православие и даже религию вообще.





Во-вторых, пишет Credo.press группа экспертов «Хрысціянская візія» объяснила, что такого заявления об автокефалии сделано быть не могло даже теоретически — исходя из самих принципов белорусского демократического движения, лидеркой которого является Светлана Тихановская, в том числе принципа невмешательства во внутренние дела религиозных организаций. Об этом ранее заявлял и один из членов президиума Координационного Совета Максим Знак в интервью сайту «Правмир» в связи с более ранним информационным вбросом в августе 2020 года. Тогда утверждалось, что в секретной программе Светланы Тихановской одним из пунктов было создание Белорусской Автокефальной Православной Церкви.





Таким образом, распространенная каналом [email protected]незыгарь информация является даже не интерпретацией каких-либо слов или действий Светланы Тихановской, а заведомо не соответствующим действительности информационным «вбросом».

В данном материале будет попытка разобраться, кто в таком подлоге заинтересован и на какую аудиторию он рассчитан, как и в целом муссирование темы автокефалии.





Адресатом вряд ли является широкая аудитория в России – хотя и здесь такие вбросы могут служить одним из пазлов в формировании образа Светланы Тихановской по модели Порошенко. Далее, через перенос негативного отношения к Майдану, которым российское общество пропаганда накачивала с 2014 года, осуществляется попытка дискредитировать демократическое движение Беларуси в глазах антиукраински настроенного российского обывателя.





Месседж про томос скорее актуален для более специфической аудитории, и поэтому его адресатом в России выступает руководство Московского Патриархата. Для него, как объяснялось в статье «Автокефалия своими руками», сам намёк на возможную автокефалию срабатывает как сигнальная кнопка, порождающая моральную панику, и это автоматически дискредитирует всех лиц, связанных или предполагаемо связанных с автокефалией.





Какой смысл может быть в той дискредитации, если руководство Московского Патриархата никак белорусский мирный протест и так не поддерживает? Дело в том, что повестка мирных протестов – прекращение правительственного насилия против граждан и расследование всех случаев такового, освобождение политических заключенных, диалог по поводу проведения честных и справедливых выборов:





- имеет высокую моральную остроту;

- вызывает скорее симпатию, чем отторжение в российской среде;

- получила заметную поддержку среди православных священнослужителей, в том числе высокопоставленных и авторитетных, а также богословов, миссионеров, сотрудников епархиальных структур и церковных организаций, известных верующих в Беларуси.





Более того, лидеры белорусского демократического движения в значительной степени являются православными активистами или связанными с церковью людьми. Так, моральная пролайф повестка Павла Северинца или Ольги Ковальковой фактически совпадает с моральной повесткой самой РПЦ, а происходящий из священнической семьи Павел Латушко или строивший паломнический центр Сергей Тихановский — люди, близкие к церкви и трепетно к ней относящиеся. Наконец, следует учитывать что постоянное давление, которое белорусский режим явно и недвусмысленно оказывает на церковь, неизбежно вызывает дискомфорт у церковного руководства.





Всё вместе это создаёт потенциал для осознания иерархией и чиновниками РПЦ необходимости давать более сбалансированную позицию по происходящим в Беларуси событиям. Даже не поддерживая демократические устремления белорусского народа и не порицая действующую власть открыто, руководство РПЦ может молча саботировать интересы режима Лукашенко, не позволять властям вмешиваться во внутреннюю жизнь православной церкви в Беларуси, защищать «своих» (как например, архиепископа Артемия, – и нужно отдать должное, достаточно продолжительное время, несмотря на давление режима, ему удалось продержаться), а также думать о сохранении своего авторитета и доверия в белорусском обществе и среди своей паствы в перспективе. Те силы, для которых возникновение если не симпатии, то хотя бы нейтрального отношения к демократическому движению белорусского народа со стороны РПЦ является риском, для его дискредитации и прибегают к «сигнальной кнопке» автокефалии. Для самого же руководства РПЦ образ Тихановской, якобы пишущей во вражеский Константинополь письма про автокефалию, мог бы в определенном смысле являться палочкой-выручалочкой, принося своего рода облегчение совести, снимая нравственную ответственность за молчание и фактическую поддержку белорусского режима, а также лишая необходимости вступать с ним в конфронтацию.





Однако следует признать, что стратегия авторов «вброса» по отношению к руководству РПЦ не срабатывает в полной мере и дотягивает только до гипотетических формулировок. Так, еще до публикации «Незыгаря», 10 июля, Митрополит Иларион (Алфеев), председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ 10 июня в программе «Церковь и мир» осторожно не исключал того, что в Беларуси могут действовать «силы, которые направлены на расчленение Русской православной церкви». А уже после публикации фейка, подчиненный Алфеева прот. Игорь Якимчук также осторожно не исключал «обращения белорусской оппозиции к Константинопольскому патриархату о предоставлении автокефалии непризнанной Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ), не имеющей канонического общения с православными церквами». Тем не менее, подобные вбросы и реакция на них создают определенный информационный фон и осадочек остается.





Что касается Беларуси, то подобные вбросы также играют на руку белорусскому режиму, который в августе был шокирован неожиданно нелояльной позицией Белорусской Православной Церкви в контексте разворачивающихся общественно-политических событий – когда не только рядовые священники и верующие, но и большие фигуры выступили с осуждением насилия и фальсификаций. Тогда даже глава Белорусского Экзархата Митрополит Павел, Патриарший Экзарх в Беларуси, посетил пострадавших от насилия властей и никак не «приструнил» протестующих священников, из-за чего и был под давлением режима Лукашенко спешно устранен из Беларуси. Чтобы сбить эту волну, режим продолжал пугать белорусские и российские церковные власти Тихановской и ее «попытками сломать православие в Беларуси», а себя позиционировать как защитника РПЦ от посягательств Константинополя.





Как и в случае с Россией, непонятно, играет ли Лукашенко на действительных страхах руководства БПЦ, или последнее само инструментализирует тему Тихановской и автокефалии. Для Митрополита Вениамина и прочих ключевых церковных фигур, поддерживающих режим, эта тема помогает оправдывать святым делом защиты канонического православия нравственно сомнительную поддержку, которую они оказывают незаконно захватившему власть диктатору, запустившему каток жестоких репрессий и преследований, в том числе и по отношению к церкви. Более того, это помогает переместить в удобный, но ложный контекст борьбы за каноническое православие актуальное внутрицерковное разделение по поводу отношения к насилию и беззаконию в Беларуси и этим самым оправдать репрессии против тех православных лидеров мнений, которые мешают церкви сливаться в экстазе народного единства с режимом. Это не только заглушает собственный голос совести, но и помогает получать на такие репрессии санкцию Московского церковного центра.





Несмотря на то, что автокефальная тема не стоит выеденного яйца, ее с удовольствием поддерживают официальные лица БПЦ.





Так 25 июня 2021 года новый пресс-секретарь БПЦ священник Игорь Васько, в связи с заявлениями Лукашенко, с удовольствием помуссировал тему о том, как неназванные «определённые круги» готовят автокефалию для Беларуси.





Наконец, невольным бенефициаром таких «вбросов» выступают белорусские проавтокевальные силы внутри страны и за рубежом. Если можно назвать их «силами», принимая во внимание их достаточно маргинальное место в белорусском православии и в общественно-политической повестке. Любые упоминания даже теоретической возможности автокефалии и ее канонического оформления, повышают в информационном пространстве присутствие этих небольших групп, стремящихся увеличить свой вес и влияние в религиозной и общественной жизни, представить себя важным субъектом в белорусском обществе, повысить привлекательность идеи автокефалии, а значит, и самих себя, как ее представителей, связать себя с демократическим движением и противопоставить Белорусской Православной Церкви как обслуживающей интересы непопулярного режима, для привлечения в свои ряды разочарованных в иерархии БПЦ православных. У самих этих сил, которые состоят из нескольких приходов и священнослужителей, преимущественно, разбросанных по всему миру и находящихся в постоянных внутренних конфликтах, ресурса и возможности выходить в публичное поле практически нет, единственным заметным присутствием в рамках развития общественно-политического кризиса стал экстравагантный жест со стороны находящегося в Торонто архиепископа Белорусской Автокефальной Православной Церкви Святослава (Логина). 22 ноября 2020 г. он объявил анафему Александру Лукашенко. Однако даже в среде поддерживающих протесты православных такой жест популярности БАПЦ не прибавил — проведенный группой «Хрысціянская візія» опрос в январе 2021 года показал, что только совсем незначительная, в рамках статистической погрешности, часть православных рассматривает автокефальный путь в ответ на неудовлетворенность иерархией БПЦ.





Таким образом, для целого ряда субъектов, играло бы на руку, если бы со стороны Светланы Тихановской действительно озвучивались намерения на создание в Беларуси автокефальной церкви при поддержке Константинопольского Патриархата. Однако Светлана Тихановская не действует по этому сценарию, и поэтому приходится идти путем целенаправленного подлога и «вбросов». И видимо, эта тема будет продолжать и дальше не только вбрасываться, но и всплывать.







