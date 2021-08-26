Историк Алесь Смаленчук читает лекцию «Што ёсць Беларусь».









«25 августа 1991 года — одна из ключевых дат новейшей белорусской истории — День восстановления независимости Беларуси. Хороший повод поразмышлять об эпохе, людях, событиях и надеждах белорусов и народов, живущих в нашем государстве», — написали на странице «Ucentry.Hrodna «в Facebook.





Что произошло 25 августа?

25 августа 1991 г. декларация о государственном суверенитете вступила в конституционную силу. Беларусь стала независимой страной.



