Гродненские интеллектуалы запустили цикл лекций посвященных 30-ти летию восстановления независимости Беларуси
Группа гродненских интеллектуалов 25 августа на своей странице в Facebook запустила цикл видеолекций приуроченных к 30-ой годовщине восстановления независимости Беларуси. В видео гродненские историки и интеллектуалы рассуждают о том, что есть Беларусь. «Каждый-со своей точки зрения, но всегда — метко».
Историк Алесь Смаленчук читает лекцию «Што ёсць Беларусь».
«25 августа 1991 года — одна из ключевых дат новейшей белорусской истории — День восстановления независимости Беларуси. Хороший повод поразмышлять об эпохе, людях, событиях и надеждах белорусов и народов, живущих в нашем государстве», — написали на странице «Ucentry.Hrodna «в Facebook.
Что произошло 25 августа?
25 августа 1991 г. декларация о государственном суверенитете вступила в конституционную силу. Беларусь стала независимой страной.
Первую лекцию провел гродненский историк Алесь Смоленчук. В видео он рассуждал о Кастусе Калиновском, национальной идее, языке, а также что держит нашу независимость, пишет ru.hrodna.life.
19:38 26/08/2021
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