+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Гродненские интеллектуалы запустили цикл лекций посвященных 30-ти летию восстановления независимости Беларуси

Группа гродненских интеллектуалов 25 августа на своей странице в Facebook запустила цикл видеолекций приуроченных к 30-ой годовщине восстановления независимости Беларуси. В видео гродненские историки и интеллектуалы рассуждают о том, что есть Беларусь. «Каждый-со своей точки зрения, но всегда — метко».

Историк Алесь Смаленчук читает лекцию «Што ёсць Беларусь».


«25 августа 1991 года — одна из ключевых дат новейшей белорусской истории — День восстановления независимости Беларуси. Хороший повод поразмышлять об эпохе, людях, событиях и надеждах белорусов и народов, живущих в нашем государстве», — написали на странице «Ucentry.Hrodna «в Facebook.

Что произошло 25 августа?
25 августа 1991 г. декларация о государственном суверенитете вступила в конституционную силу. Беларусь стала независимой страной.

Первую лекцию провел гродненский историк Алесь Смоленчук. В видео он рассуждал о Кастусе Калиновском, национальной идее, языке, а также что держит нашу независимость, пишет ru.hrodna.life.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]