Леонид Судаленко





Их обвиняют в организации и финансировании действий, грубо нарушающих общественный порядок (части 1 и 2 статьи 342 Уголовного кодекса). В деле 77 томов, в которых обвинение заняло 45 страниц. Вести уголовное дело против весновцев будет судья Сергей Соловский. По делу запланировано 16 заседаний, приговор может быть вынесен уже в конце сентября. Еще летом прошлого года Леонид помогал гомельчанину подавать жалобу в ООН на этого судью в связи с нарушением его прав, а уже этим летом Соловский отказал Судаленко в свидании с близкими. Но правозащитник с помощью жалобы все-таки добился встречи с семьей. 25 августа жена Оксана и один из трех сыновей Леонида смогли встретиться с ним в гомельском СИЗО-3. Жена политзаключенного правозащитника рассказала, как прошла встреча с ним, о настроении и здоровье Леонида, а также про проблемы с корреспонденцией, пишет spring96.org.





Правозащитник Леонид Судаленко в начале августа попросил у судьи Соловского свидание с женой и детьми. У правозащитника трое сыновей — младшему Никите 11 лет. Но судья ответил, что не разрешает свидание, потому что "нет правовых оснований". Тогда правозащитник написал жалобу на имя председателя суда Центрального района — жалоба была удовлетворена.





"И как меня может судить человек, который не видит для свидания "правовых оснований", ведь закон не запрещает свидания с близкими родственниками?" — прокомментировал это в письме корреспонденту БелаПАН Судаленко.

Разрешение на свидание он называет "маленькой победой". Вместе с тем правозащитник пишет, что не ждет чуда от суда и думает, что на "пару лет" отправится в тюрьму.

«Чувствует себя неплохо», — про здоровье

По словам Оксаны, Леонид Судаленко после семи месяцев заключения чувствует себя неплохо. Давление не беспокоит, но про уровень сахара в крови не знает. На вопрос жены, когда он сдавал анализы, Леонид сказал, что в начале июня, «и сахар был в пределах нормы». Однако Леонид не смог сказать, какие именно были показатели.





«Видимо, врачи, которые брали анализы, сказали, что в пределах нормы, но у каждого врача свой предел. А меня интересовали показатели относительно возраста, принятия таблеток супруга. Поэтому являлись ли те показатели нормой – мы не знаем. Я попросила его снова обратиться к медработникам, чтобы нам понять нужно ли ему менять систему лекарственных средств. Потому что семь месяцев он принимает одни и те же лекарства, организм мог привыкнуть».





При этом, Леонид особых нареканий по здоровью не высказывает.





«Держится достойно», – про настроение

Как рассказывает Оксана, Леонид выглядит бодро, шутит, «держится достойно».





«Еще и нас подбадривает со стороны. Старается, чтобы мы все таки не упали духом, видя, где он находится…»





«Многие письма не доходят», – про корреспонденцию

По информации жены правозащитника, Леониду не доходят многие письма – «их просто не дают». Леонид даже перестал расписываться при получении заказных писем. Он отказывается расписываться:





«Потому что сперва приносят расписаться за получение заказного письма, а потом это письмо не отдают. Получается, что по бумагам, он отчитался о получении письма, но на руки его не получил».





Как рассказывает жена Леонида, письма о погоде, природе, птицах проходят. Но если в письмах содержится информация о происходящем сейчас в стране, по делу «Весны», эмоциональные высказывания людей – цензор не пропускает.





«У меня в этом месяце был День рождения и супруг мне написал открытку с поздравлениями. И вот первый экземпляр открытки, который мне послал, она не дошла. Она тоже была завернута цензором – что-то ему не понравилось, видимо.

Хотя что может не понравится человеку, который читает поздравление супруга своей жене? Что в этих словах может не понравится цензору, я ума не приложу».









Призываем поддержать нашего коллегу Леонида и волонтерку Татьяну письмами солидарности:

Адрес: СИЗО-3, 246003, г. Гомель, ул. Книжная, 1А

Леониду Леонидовичу Судаленко

Татьяне Леонидовне Ласице



