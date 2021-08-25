В Минске анонсировали очередную встречу Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Комментируя возможную повестку дня, эксперты отмечают высокую степень неопределенности и таинственности двусторонних отношений и высказывают противоположные прогнозы, пишет Ng.ru. Однако едины они в одном – союзники ведут серьезный торг.









О том, что Лукашенко и Путин планируют встретиться в ближайшее время, сообщила пресс-служба белорусского руководителя на прошлой неделе. Об этом они договорились во время телефонного разговора 23 августа. Лукашенко и Путин поговорили об «экономической составляющей взаимоотношений», о союзных программах, «которые на сегодняшний день в высокой степени готовности», об учениях «Запад-2021».





«Отдельно и подробно остановились президенты на ситуации на границах Беларуси с НАТО, говорили и о сотрудничестве в области подготовки кадров военных и спецслужб, а также взаимодействии в области СМИ», – говорилось в сообщении. Тогда же Путин и Лукашенко договорились «о графике контактов на высшем уровне в ближайшее время».





Точная дата встречи пока не называется. В некоторых белорусских СМИ прошла информация, что это может случиться в день рождения Александра Лукашенко, то есть 30 августа, в понедельник. Напомним, что это будет пятая встреча руководителей Белоруссии и России. В беседе с «НГ» политолог Валерий Карбалевич отметил, что о нынешнем состоянии белорусско-российских отношений и содержании двухсторонних переговоров сейчас можно только догадываться, так как вслух официальные лица ничего не говорят о своих позициях. Этот факт объясняет наличие различных гипотез, зачастую прямо противоположных.





По мнению политического обозревателя Александра Класковского, речь пойдет о «дорожных картах» интеграции, или, как их стали называть в этом году, – программах. «У Москвы есть задача – за счет подписания бумаг сильнее привязать Беларусь к России в плане институциональном. Ведь если будет фактически общая налоговая, таможенная система, то де-факто будет переход на российские правила и законы. Через какое-то время после подписания этих «карт» Москва уже будет иметь больше возможностей поставить вопросы и об общей валюте, наднациональных органах», – предположил эксперт в интервью Еврорадио. Он полагает, что спорным вопросом при подписании документов является цена газа для Белоруссии. «Я думаю, что Кремль будет стараться ломать Лукашенко, чтобы он подписал пакет программ», – предполагает Класковский.





Второй вопрос в повестке дня, по мнению Александра Класковского, – вопрос конституционных изменений. Россия продавливает такой вариант новой Конституции, при котором влиять на белорусскую политику можно было бы через избранных депутатов. Для этого власть в стране должна стать не такой персоналистской и парламент должен получить какие-то права. В то время как Лукашенко пытается убедить Путина, что изменения уже не нужны, поскольку он «зацементировал ситуацию». «За кулисами может быть непростой разговор», – констатирует Класковский.





С такой точкой зрения частично солидарен и Валерий Карбалевич, однако на первое место в повестке дня эксперт ставит все же вопросы конституционной реформы. «У меня такое впечатление, что в этот раз Лукашенко едет в Москву и везет проект Конституции на одобрение», – сказал эксперт «НГ». На такую мысль его натолкнуло то, что генеральное обсуждение проекта готовящейся Конституции белорусские власти уже дважды откладывали. «Еще где-то в июле председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич сказал, что уже все готово и к 1 августа мы готовы предоставить проект на рассмотрение Лукашенко и будет совещание на эту тему. Затем прошел месяц, и было сказано, что уже 1 сентября все должно быть подготовлено и представлено. Вот уже и 1 сентября не за горами, а Лукашенко все тянет с этим вопросом, а сейчас вдруг срочно едет в Москву», – рассуждает собеседник «НГ». «Предполагаю, что ему нужно некое одобрение Путина. Тогда уже он будет запускать этот проект на полную мощность и пытаться его реализовывать. Возможно, не столько сам проект Конституции, сколько то, что будет после его принятия, это более важно», – считает Валерий Карбалевич. В частности, главное следствие конституционной реформы – транзит власти. «Именно это сегодня, возможно, является самым главным в российско-белорусских отношениях», – предположил эксперт. «Это уже будет пятая встреча с начала года. Причем дискутируют они по пять часов. О чем? Не о «дорожных же картах». Я думаю, что разговор идет о чем-то более серьезном, а что может быть более серьезное, чем вопрос о власти», – сказал собеседник «НГ».





Валерий Карбалевич полагает, что Москва настаивает на полном уходе Александра Лукашенко из власти. «Если Лукашенко остается, то какой это транзит? Это просто попытка кого-то обхитрить», – рассуждает эксперт. При этом Москве важно, чтобы Беларусь осталась в сфере влияния России, чтобы транзит был контролируемым и в процессе транзита Москва не потеряла Беларусь совсем. В то же время сам Лукашенко уходить не хочет и пытается представить Путину какие-то аргументы в пользу своей точки зрения. В частности, пугает тем, что в случае его ухода Белоруссия повернет на Запад. С учетом уже имеющихся геополитических потерь (Грузия, Молдавия) Россия принимает эти аргументы, поэтому союзники решают главный и непростой вопрос, полагает Валерий Карбалевич.





Противоположную точку зрения высказал политолог Павел Усов. По его мнению, тема конституционной реформы в Белоруссии и транзита власти потеряла актуальность для Москвы. Во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин подчеркнул, что Беларусь – это сфера влияния России, и дал понять, что та ситуация, которая сегодня сложилась в республике, абсолютно устраивает Москву, полагает Павел Усов. «Менять здесь расклад сил и тем более способствовать процессам демократизации Россия не намерена», – сказал эксперт в интервью «Белорусскому партизану». «Кремль по-прежнему будет поддерживать белорусский режим и укреплять зависимость Лукашенко от России, втягивая страну в интеграционную ловушку», – считает он. В связи с этим главный вопрос двухсторонней повестки – принуждение Беларуси к углублению интеграции. «Если в ближайшее время Лукашенко подпишет 28 интеграционных карт… то на данном этапе Россия будет совершенно удовлетворена ситуацией», – считает Павел Усов. Более того, по его мнению, России не выгоден сейчас уход Лукашенко из власти, поскольку «условный транзит власти от диктатуры к новой диктатуре под внешним управлением рискован. Особенно в условиях глубокого политического кризиса».











