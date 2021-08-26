Бульба не прокатила? На этот раз Лукашенко повезет Путину коньяк
Лукашенко в очередной раз собрался на поклон к Путину. И на этот раз он повезет ему коньяк, сделанный из беларуского винограда
Такую информацию сообщил глава «Белогоспищепрома» Анатолий Бубен.
Сегодня вечером в эфире БТ покажут большое интервью с ним, но некоторые темы разговора известны уже сейчас.
Например, глава «Белгоспищепрома» рассказал, что в Беларуси налажено производство коньяка из отечественного винограда.
— Разлили в бутылки где-то три тысячи декалитров, — рассказал Анатолий Бубен. — Отпускная цена — 11 рублей, в магазинах он стоит 14-15 рублей. Из винограда 2017-го года, виноград тоже беларуский. У нас есть 70 гектаров земли засеянных виноградником.
Как рассказал Анатолий Бубен, Лукашенко уже видел это спиртное беларуского производства.
— Он обещал его взять с собой 9 сентября и показать его Путину. Что мы уже тоже имеем свой коньяк, — сказал глава «Белгоспищепрома».
Кстати, первый белорусский коньяк называется A. Skirmuntt.
Напомним, что раньше Лукашенко возил Путину продукты, в том числе картошку со своего огорода
Источник: blizko.by
17:56 26/08/2021
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