Минск очень хочет получить систему ПВО С-400, но Кремль не спешит с продажей. Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил, что вопрос о поставках в практическую область «еще не перешел, но уж с такой страной братской как Беларусь мы естественно не видим причин, чтобы прохладно к этому относиться".





"В случае поступления от белорусской стороны в установленном порядке обращения по системе С-400, на "Панцири-С1", оно будет проработано в короткие сроки", - цитирует Шугаева Interfax.by.





Почему Россия не спешит поставлять Беларуси комплекс С-400? Этот вопрос «Белорусский партизан» адресовал военному обозревателю Александру Алесину.





- С-400 – очень важный валютно-политический товар. Минск и так по самые уши ушел на восток: после событий прошлого года, после бойкота Лукашенко как президента, после введения санкций Россия раскрыла объятия для Минска, стала еще большим рынком, очень вырос товарооборот с Россией – в общем, деваться некуда.





У России в Калининградской области стоят комплексы С-400 (дальность обнаружения – 600 километров, дальность поражения – 380 километров), комплексы стоят на западных границах – в Брянской и Смоленской областях. Поэтому у России нет сверхнеобходимости размещать в Беларуси С-400.





В Беларуси есть две бригады С-300 ПС, достаточно современные модернизированные комплексы. По некоторым данным, они на 30% менее производительны, менее эффективны, чем С-400.





- Почему Минск так упорно настаивает на получении С-400? 9 августа Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в покупке российской зенитной ракетной системы С-400 и рассчитывает на положительное решение руководства России.





- На перспективу. Все дело в том, что Польша получила принципиальное одобрение Госдепартамента США на поставку истребителей F-35, невидимок. В реальном бою С-300 не сталкивались с F-35, неизвестно, обнаруживает ли этот комплекс невидимки или нет. Считается, что С-400 обнаруживает и может поражать F-35.





По мере того, как будет приближаться процесс оснащения польской армии невидимками F-35, думаю, именно к этому моменту стороны постараются оформить поставки С-400, тогда это станет насущной необходимостью для России.





А сейчас Россия договорилась о поставках С-400 Турции. Уже в Турцию поставлены четыре дивизиона на сумму почти 2,7 миллиарда долларов и Турция заказала примерно еще на столько же, Россия уже одобрила поставки.





С Эрдоганом важно поддерживать партнерские отношения, несмотря на то, что он гадит России в Закавказье (Нагорный Карабах, Казахстан, Татарстан, пытается проникнуть в мусульманские регионы СНГ).





У Путина есть замысел оторвать Эрдогана от Европы, от США, испортить с ними отношения, потому что и США, и Европа категорически против оснащения Турции комплексами С-400.





Беларусь в кармане у России – никуда не денется. Путину важно держать в партнерах Эрдогана, который контролирует важную часть Средиземного, Черного морей, проливы, который ведет двойную игру с Украиной.





Точно так же обстоит ситуация с Индией. Индия заказывает пять полков С-400 (едва ли не на 10 миллиардов долларов), сделка близится к завершению. И Китай, который тоже получил несколько дивизионов С-400. Внешнеполитическая ситуация такова, что Россия использует С-400 как разменную валюту, как карту, при помощи которой хочет перебить американское влияние в Индии.





Здесь Беларусь не катит. Похоже, в России не верят, что существует опасность воздушного нападения со стороны НАТО, поэтому Беларусь может подождать.

И еще один важный момент: ребята платят чистой звонкой валютой по цене мирового рынка – там каждый ракетный комплекс С-400 стоит 600-700 миллионов долларов, во всяком случае, Турция покупала по такой цене.





А Беларуси неудобно продавать по такой цене – у нас ведь весь военный бюджет 700 миллионов долларов.





- Но Минску хочется получить С-400. За какие средства?





- Идут разговоры о том, чтобы купить С-400 за счет остатков кредита на постройку Белорусской АЭС. Использовать часть сэкономленных средств (около 500 миллионов долларов) на покупку, как сказал Лукашенко, разных вооружений. По международным ценам, даже на закупку одного комплекса не хватает, а Лукашенко хочет закупить не только С-400, но и еще «разные вооружения».





Но на это нужно еще разрешение России. Ведь кредит выдавался на одну цель, сейчас их надо переоформлять на другую. Но все равно это будет кредит, кредит российский, белорусская привязанность к России не ослабнет, а усилится.