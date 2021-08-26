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Здравствуй, школа! В Лиде из-за недоделанной крыши залило школу

В Лиде из-за дождей и недоделанной крыши залило школу. Вероятно, к 1 сентября ее отремонтировать не усепют.

В июле местные «крепкие хозяйственники» начали делать ремонт крыши СШ №16. Кровлю сняли, а дальше по причине отсутствия денег, работы прекратили. В результате дождей здание затопило до подвала. 

В преддверии Дня знаний в авральном порядке делают ремонт кабинетов. Естественно, учителям про это распространяться запретили, а чиновники отказываются от комментариев, пишет ТК Беларусь за МКАДом

Но один из учащихся сообщил, что ходят слухи, что их могут перевести в 14 или 10 школу.
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