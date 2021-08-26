







Об этом сообщает CNN.





Сообщается, что талибы сначала лишили Карзая и Абдуллу охраны, конфисковали оружие и автомобили. По словам источника, Карзай и Абдулла фактически находятся под домашним арестом в Кабуле без телохранителей, их будущее зависит от милости талибов.





Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну на фоне захвата талибами Кабула. Позже оказалось, что он вместе с семьей сбежал в ОАЭ.





Государственный департамент США заявил, что больше не считает его значимой фигурой.