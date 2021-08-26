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CNN: Талибы поместили под домашний арест экс-президента Афганистана

После захвата власти в Афганистане талибы поместили под домашний арест экс-президента Хамида Карзая. Также фактически под домашним арестом находится бывший премьер Абдулла Абдулла.



Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что талибы сначала лишили Карзая и Абдуллу охраны, конфисковали оружие и автомобили. По словам источника, Карзай и Абдулла фактически находятся под домашним арестом в Кабуле без телохранителей, их будущее зависит от милости талибов.

Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну на фоне захвата талибами Кабула. Позже оказалось, что он вместе с семьей сбежал в ОАЭ.

Государственный департамент США заявил, что больше не считает его значимой фигурой.
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