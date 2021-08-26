Не поверите! Шейман сбрил усы
Шейман "не ушел далеко" и снова был с докладом у Лукашенко - он сменил имидж.
Напомним, отправляя Шеймана в отставку, Лукашенко просил его "не уходить далеко" и "подставить плечо там, где это будет нужно".
Речь шла о работе со странами "дальней дуги", которую курировал Шейман.
И вот сейчас Шейман ходил к Лукашенко доложить о выполнении "поручений".
Как сообщает @pul_1, он доложил Лукашенко "об итогах поездки в страны Латинской Америки и по другим вопросам".
Но любопытно другое. За время после отставки Шейман сбрил усы, которые были с ним с 90-ых годов прошлого века
13:51 26/08/2021
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