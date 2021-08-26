Не поверите! Шейман сбрил усы

Напомним, отправляя Шеймана в отставку, Лукашенко просил его "не уходить далеко" и "подставить плечо там, где это будет нужно".





Речь шла о работе со странами "дальней дуги", которую курировал Шейман.





И вот сейчас Шейман ходил к Лукашенко доложить о выполнении "поручений".





Как сообщает @pul_1 , он доложил Лукашенко "об итогах поездки в страны Латинской Америки и по другим вопросам".





Но любопытно другое. За время после отставки Шейман сбрил усы, которые были с ним с 90-ых годов прошлого века



























