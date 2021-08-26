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Эксперт: На той стороне хорошо понимают, что дело не в небольшой кучке людей и не в кукловодах

Татьяна Водолажская - о заявлении министра Карпенко, который в частных детсадах узрел "цветную революцию".

Эксперт: На той стороне хорошо понимают, что дело не в небольшой кучке людей и не в кукловодах
Накануне на «Республиканском педсовете» под руководством Лукашенко министр образования связал частные детские сады и «цветную революцию».

«Филин» обсудил с координатором Летучего университета Татьяной Водолажской причины и возможные последствия таких заявлений.

— Эти высказывания показывают, что на той стороне очень хорошо понимают, что дело не в какой-то небольшой кучке людей, не в кукловодах и какой-то организации. А в том, что протест и негативное отношение к насилию и обману разлито по всему обществу.

Поиски каких-то ячеек в детских садах, позиция многих учителей, на которую, видимо, не рассчитывали власти, показывают, что идеи и представления о том, каким мы хотим видеть общество, охватывают всех. 

И, конечно, власти сейчас стараются максимально вычистить и сделать стерильным все, но особенно сферу образования. Потому что понятно, что это дети, будущее, идеи и то, как люди думают и что они понимают.

Полагаю, что режиму не удастся все изжить, поскольку стремление к переменам охватило практически все общество.

Но, безусловно, это большой удар и так по слабому образованию. Из сферы сейчас уходят либо вытесняются лучшие люди. И действительно, закрытие частных школ, детских садов и других инициатив очень сильно ударит по возможности для людей давать детям что-то более современное и адекватное человеческим потребностям.

Однако неформальная, альтернативная часть образования будет развиваться. Наверное, она не будет выглядеть так структурированно и хорошо, как было в последние годы, когда появлялось все больше легальных и доступных инициатив. 

Тем не менее, понятно, что люди будут стремиться учить своих детей, так или иначе будут какие-то кружки, сообщества на местах, но организовать это станет сложнее, безусловно.

Возможно, во многом сложившаяся ситуация подтолкнет некоторых к отъезду и поискам для детей лучшего образования за пределами Беларуси. Будет больше мотивации, она будет сильнее. Те, кто не думал об этом, наверное, и не станут. Но для тех, кто сомневался, ситуация с недоступностью частных школ и садов наверняка станет дополнительным аргументом.

Тем более, что за последние годы люди увидели другие подходы. Границы были открыты, мы были открыты миру и понимаем, как может строиться образование. И казалось, что в Беларуси тоже возможно такое. Сложно развидеть то, что ты уже понял, почувствовал и даже немного попробовал.

Эксперт считает, что власть действует по принципу «сгорел сарай — гори и хата».

— Когда речи о том, чтобы искать какой-то компромисс, просто не идет. Идет как раз трансляция только собственной позиции, своих представлений и представлений о том, что это «его» личная территория, где «он» не потерпит никого.

Если раньше власти как-то пытались корректировать ситуацию, адекватными методами или не совсем, то сейчас их чувство собственности и победы (именно чувство, а не настоящая победа), важнее, чем действительное положение дел в стране, — заключает собеседница.
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