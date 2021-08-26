Вадим Иосуб. "Поскольку уже много людей рассказало о неочевидности пользы для белорусских экономики и финансов от помощи, которую выделяет МВФ, то я не буду все это повторять. Ну нет никакого смысла. Все равно нечего добавить к тому, что подробно объяснил , например,





Но мне кажется у решения МВФ есть еще одно последствие. И это последствие не экономического, а скорее психологического свойства, - пишет ТК Письма к дочери.





- Мне кажется, что это решение может добавить белорусским властям самоуверенности. Поднять самооценку, повысить представления о своем геополитическом величии и подкрепить иллюзию в бессилии коллективного Запада.





Санкции и особенно провал великого эмигрантского потопа эту иллюзию сильно пошатнули. А решение МВФ может опять ее реанимировать. Потому что в коллективном сознании белорусских властей нет же никакой принципиальной разницы между МВФ, ЦРУ и BBC.





В их головах это все один коллективно злоумышляющий Запад. И раз МВФ не устоял — значит со всеми остальными тоже можно не церемониться. Потому что слабаки и нет у них методов против особенностей национальной демократии.





И если власти правда задумались об освобождении политических, чтобы послать кому-нибудь какой-нибудь сигнал, то решение МВФ может сбить их с мысли. Потому что мы же понимаем, что никого отпускать власти на самом деле не хотят.





Неотвратимость наказания за недостаток лояльности — главная опора текущей стабильности. И если начать отпускать тех, кто сидит, то у тех, кто на воле, принудительная лояльность опять может пошатнуться.





А вместе с нею закачается стабильность, поскольку белорусская стабильность в текущих условиях — очень хрупкое создание.





Вот решение МВФ может дать белорусским властям внутреннее оправдание для прокрастинации неприятного для себя решения. Иллюзия слабости коллективного Запада, конечно, опять развеется, но людям-то придется сидеть лишние дни и недели.





Но, с другой стороны, если хорошенько подумать, то самоуверенность всегда оборачивалась для белорусских властей не самыми приятными последствиями в условно среднесрочной перспективе.





Вот если бы не завышенная геополитическая самооценка, то не было бы ни посадки в Минске самолета, ни попытки вывезти Тимановскую из Токио, ни, тем более, кризиса с мигрантами на границах.





Вон как раз в день решения МВФ Лукашенко попытался мобилизовать коллег по коллективной безопасности на защиту себя от происков литовских империалистов.





И надо, конечно, иметь очень тонкое чувство дипломатического такта, чтобы просить защиты от воображаемых врагов у людей, которые имеют на своих границах уже очень реальную проблему.





Так что, учитывая особенности белорусских дипломатических практик, можно ожидать, что белорусские власти опять захотят продемонстрировать миру что-нибудь стальное. А такие демонстрации всегда заканчивались одинаково".